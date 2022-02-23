Голови фракцій та лідери політичних сил у Херсонській обласній та міській радах висловили свою позицію з приводу загострення ситуації на Донбасі та дій країни-агресора щодо визнання ОРДЛО.

Голова фракції партії "Батьківщина" у Херсонській обласній раді Юрій Одарченко

Фото: Юрій Одарченко/Facebook

Я на Херсонщині очолюю партію "Батьківщина" і ми переконані, що в ці часи всі політичні партії мусять згуртуватись навколо одного, розбудовувати систему захисту, безпеки громадян. Ми як фракція в обласній раді ініціювали відповідне звернення і депутати підтримали і вважаємо, що це - серйозне підґрунтя для розбудови загального фундаменту стабільної безпеки нашої держави.

Голова фракції партії "Нам тут жити" у Херсонській обласній раді Олександр Книга

Фото: Олександр Книга/Facebook

У нас перед сесією була розмова з членами фракції, я як раз перед цим написав заяву до тероборони. Члени нашої фракції - це фермери, люди, які працюють ближче до Криму, і всі вони своїх чоловіків згуртовують і навчають. Ми, як і всі українці, не можемо сказати, що ми будемо стояти осторонь, ми не можемо сказати, що ми ось тут чекаємо ворога з хлібом-сіллю, ми чекаємо ворога з кулеметами. Це - наша земля і ми будемо її відстоювати. Ми хочемо жити мирно, вільно жити, щоб нам ніхто не приходив і не вказував, що робити.

Голова фракції партії "Європейська солідарність" у Херсонській обласній раді Сергій Хлань

Фото: Сергій Хлань/Facebook

"Наша позиція абсолютно послідовна. Ще на часі формування бюджету минулого року ми казали про те, що треба максимально фінансувати територіальну оборону. За нашою ініціативою було збільшено фінансування, тому що воно передбачалось на рівні 0 грн. За нашими пропозиціями воно було збільшене, але не значними коштами. Останнє голосування підтримала вся обласна рада і збільшили фінансування ще там до 3 млн. Я думаю, це не є порогом.

Голова фракції партії "Наш край" у Херсонській обласній раді Віталій Булюк

Фото: Віталій Булюк/Facebook

Позиція наша, що рішення про визнання РФ двох квазіутворень ЛНР, ДНР суперечить і закону, і совісті. Наша фракція в цьому єдина, як і єдина наша Україна. Всі наші депутати - це люди, які народились і виросли на Херсонщині. Всі ми, як один, і взагалі всі депутати "Нашого краю" по всій Херсонській області, ми за те, щоб Україна була єдина і будемо для цього робити все, що від нас, від кожного залежить як на полі, так і на полі бою, якщо доведеться так робити

Голова обласного осередку політичної партії "Слуга народу" Юрій Соболевський

Фото: Юрій Соболевський/Facebook

Наша політична сила, безумовно, підтримує на 100% нашого Президента В. Зеленського. Стосовно нашої області саме наша політсила була ініціатором виділення коштів на територіальну оборону області, а також збільшення розміру фінансування цього року до 30 млн грн. Ці кошти є, вони за бюджетним запитом будуть надавати. З Олександром Самойленком відвідуємо місця дислокації нашої територіальної оборони, ми в комунікації з керівниками. Все необхідне для збільшення їх боєздатності ми робимо.

Голова Херсонської регіональної організації політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Єгор Устинов

Фото: Єгор Устинов/Facebook

Україна у стані війни останні 8 років і визнання ОРДЛО було лише питанням часу. Наша фракція "ОПЗЖ" в Херсонській обласній раді не підтримує такі дії з боку сусідньої держави. Ми залишаємось працювати та робити все для стабілізації економіки, розвитку нашого міста та області. Я розумію хвилювання суспільства з приводу останніх подій, але хочу закликати всіх зберігати спокій, працювати та допомагати нашій країні, вірити в нашу армію.

Голова фракції партії "Нам тут жити" у Херсонській міській раді Юрій Рожков

Фото: Юрій Рожков/Facebook

Фракція "Нам тут жити" завжди за мир, за мир у Херсоні. У нас багато підприємців у фракції. Ми всі ходимо на роботу, все працює, ми робимо все, щоб мали гарний соцпакет наші працівники. Ми завжди будемо об’єднуватись заради миру.

Голова фракції партії "Слуга народу" у Херсонській міській раді Євгенія Бєла

Фото: Євгенія Бєла/Facebook

Ми підтримуємо Президента, підтримуємо те, що кожен з нас є громадянином України та за потреби, незалежно від політичної сили, кожен готовий та здатен обороняти державу у будь-якій ситуації. Ми говоримо про те, що жителі Херсонщині мають бути спокійні та поліція, ЗСУ готові до будь-яких дій і готові захищати кожного громадянина

Голова фракції "Блок Володимира Сальдо" у Херсонській міській раді Володимир Сальдо

Фото: Володимир Сальдо/Facebook

У спокої завжди буде правильне рішення і я вірю, що ми тут на Херсонщині як були українцями, так і залишились. Ніхто нікуди не збирається виїжджати. Я бажаю всім нам, щоб ми зараз були згуртовані як завжди, вірити в те, що ми будемо мирними і ми знайдемо можливість нашу Україну зберегти.

Голова фракції партії "Європейська солідарність" у Херсонській міській раді Іван Глухов

Фото: Іван Глухов/Facebook

Фракція ЄС, депутати Херсонської міської ради однозначно не дадуть країні - агресору ступити на землю Херсонщини та України. Зі свого боку фракція "Європейська солідарність" внесла до сесійної зали проєкт звернення до Кабміну, ВР, Президента щодо фінансування і підтримки ЗСУ. Адже винятково сильні Збройні сили здатні запобігти ситуації щодо подальшої агресії.

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