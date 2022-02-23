На сесії Хмельницької міськради прийняли дві нагальні програми. Які саме

Шефська допомога військовим частинам, розташованим на території Хмельницького та зміни до Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій -ці дві програми прийняли 23 лютого на черговій сесії Хмельницької міської ради. На сесію зареєструвалися 39 із 42 депутатів. Що передбачають програми та скільки коштів з міського бюджету на це буде витрачено, розповість Суспільне.

На початку пленарного засідання міський голова Олександр Симчишин втретє за дві каденції, через загострення війни на Сході, бере слово з трибуни сесійної зали. Після того міський голова закликає депутатів до нарощування сил перед можливою повномасштабною війною. Третім питанням порядку денного виносять шефську допомогу військовим частинам Хмельниччини.

Завідувач міського відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Юрій Шкабура каже: з міського бюджету беруть кошти на військові частини вже п’ять років поспіль. За час роботи програми, додає, витратили 20 мільйонів гривень: "Вони звертаються до міської ради з проханням допомогти їм в ремонті спеціальної техніки або придбанні якогось спеціального обладнання".

Попередньо в проєкті рішення з міського бюджету запланували витратити на допомогу військовим частинам 1 мільйон 885 тисяч гривень. Та під час пленарного засідання бюджетна комісія пропонує взяти з резервного фонду міськради кошти і збільшити фінансування виключно на бригаду тероборони з 320 тисяч до 1 мільйона гривень, розповідає голова бюджетної комісії Ярослав Каюк: "З ситуацією, яка склалась на сьогоднішній день, ми всі розуміємо, що нам потрібно підсилити військові частини фінансово".

За пропозицію на збільшення коштів та за питання в цілому депутати голосують одноголосно.

Наступне питання порядку денного – внесення змін до Попередження виникнення надзвичайних ситуацій, розповідає начальник міського управління з питань цивільного захисту населення Юрій Корева: "Було передбачене фінансування на створення ситуаційного центру цивільного захисту як єдиного центру, де в разі виникнення надзвичайних ситуацій буде акумулюватись ситуація для прийняття рішень".

На фінансування ситуаційного центру в 2022 році витратять 887 тисяч гривень. На 2023 рік попередньо планують 165 тисяч. За рішення голосує 38 депутатів. Депутат Віталій Худецький пояснив: не проголосував випадково.

Після перерви в залі залишається 37 депутатів. Останнім із питань розглядають зміни до бюджету. Хмельницький міський голова на сесії анонсував: із закладених в бюджеті 11 мільйонів гривень одноразової допомоги громадянам, що укладуть контракт з територіальною обороною, будуть виплачувати підйомні кошти в розмірі від трьох до п’яти тисяч гривень.

"Всі люди, які підписують контракт, збирають перелік документів, які їм нададуть в соціальному захисті, подають ці документи і приблизно впродовж місяця, зважаючи на динаміку виплат по одноразовій допомозі, ці кошти отримують. Загалом, в батальйоні тероборони планується 500 резервістів, плюс 50 організаційного ядра", - зазначив міський голова Олександр Симчишин.

Загалом, на сесії міської ради депутати розглянули 93 питання порядку денного.

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