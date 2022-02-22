У місті Шепетівка, що на Хмельниччині, міська влада ініціює навчання для жителів громади "Дії населення в умовах надзвичайного стану чи війни".

Про це йдеться в оголошенні, опублікованому на Фейсбук сторінці Шепетівської міської ради.

Згідно розміщеного оголошення, 26 лютого о 12:00 годині в Шепетівці на площі імені Тараса Шевченка відбудуться спільні навчання для населення: тактичні дії в умовах війни чи надзвичайної ситуації, а також надання першої медичної допомоги.

"Запрошуємо усіх охочих проявити громадську активність та долучитися до розширення власних компетенцій. Бути готовим до оборони сьогодні - обов'язок кожного!", - зазначається у повідомленні Шепетівської міської ради.

Також у повідомленні Шепетівської міської ради пояснюють, що охочі вступити до лав тероборони мають звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також завтра на 15:00 в 10 школі будуть проводитися спеціальні навчання з евакуації, перев‘язок, поводження зі зброєю, тощо для освітян. Про це Суспільному повідомив депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук.

Депутат додав, що також навчання на різних локаціях Хмельницької громади для населення, та всіх бажаючих будуть проводитися пізніше.

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