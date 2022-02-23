Лаурет Шевченківської премії Петро Мідянка їздив у Росію. Що про це відомо

Закарпатський поет, лауреат Шевченківської премії Петро Мідянка їздив у Росію, де взяв участь у VII конференції міжнародного гуманітарного проєкту Мінська ініціатива "Нові художні мови та технології як шляхи переосмислення культурного досвіду".

Відкриття заходу відбулося 9 лютого в академії Штігліца у Санкт-Петербурзі. Серед учасників події на фото і Петро Мідянка разом з дружиною — письменницею Людмилою Загоруйко.

Фото: Сайт академії Штігліца

В урочистому відкритті виставки у Білому залі Навчального музею прикладного мистецтва Академії Штігліца взяв участь спеціальний представник президента Росії з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой. Це колишній міністр культури (2000—2004), також він обіймав посаду посла з особливих доручень МЗС Росії, був залучений, зокрема, до справи повернення скіфського золота у Крим.

Фото: Dmitry Budkov / Мінська ініціатива / Facebook Андрій Хаданович, Петро Мідянка, Олексій Зарахович

Також Петро Мідянка потрапив на фото разом з російською поетесою Євгенією Більченко, яку відсторонили від викладання у Національному педагогічному університеті Драгоманова. За антиукраїнську пропаганду, заперечення російської агресії та маніпулювання суспільно значущою інформацією вона є фігуранткою бази "Миротворець".

Участь у заході взяли також директор "Українського фонду культури" Дмитро Будков, ексміністр культури України Михайло Кулиняк і директор видавництва "Самміт-книга" Іван Степурін.

Що про поїздку кажуть Петро Мідянка і Людмила Загоруйко

Суспільне зателефонувало Петру Мідянці. Він підтвердив, що був у лютому в російському Санкт-Петербурзі. "Так, я їздив. І що такого?". На запитання, як відноситься до того, що Росія понад 8 років є агресором України, коментувати відмовився.

Дружина Людмила Загоруйко повідомила: "Ми нічого не коментуватимемо, тому що все перекручують. Коли прийде час — ми скажемо свою позицію. А зараз в такий напружений час ми не хочемо на цю тему говорити".

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