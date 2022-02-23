Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко анонсував фінансову допомогу бійцям сил територіальної оборони. Називає це "невеличким заохоченням, яке може дозволити собі місто". Про це йшлося на брифінгу в ОДА.

"Я внесу на сесію (відбудеться 24 лютого 2022 року, – ред.) питання доповнення до заходів забезпечення територіальної оборони – десять тисяч гривень. Підтримка буде здійснена бійцю територіальної оборони, який не мав стягнень по службі, виконав усі нормативи. За поданням командира. Це буде стосуватись рядового складу і командирів середньої ланки".

За словами Атрошенка, програма розрахована поки що на рік, грошей на заохочення виділять стільки, скільки треба. Якщо до тероборони приєднається тисяча людей, виділять десять мільйонів гривень, три тисячі – 30 мільйонів.

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