У Полтавській громаді у 2022 році на регулювання чисельності безпритульних тварин планують спрямувати майже 6 мільйонів гривень. Це згідно з Програмою поводження з тваринами, яка розрахована на три роки. Про це Суспільному розповіла фахівчиня з утримання безпритульних тварин підприємства "КАТП-1628" Олена Рагозіна.

Тварин, які без господарів бігають на вулицях, відловлюватимуть працівники комунального підприємства. За словами начальника установи Артема Іванюка, програму мають погодити на сесії Полтавської міськради.

"Працюють спеціалісти, які займаються виловом цих тварин, доставкою цих тварин до ветеринарної клініки. У ветеринарній клініці цих тварин стерилізують, якщо необхідно, надається медична допомога тварині, плюс вакцинують від сказу та інших соціально небезпечних хвороб, чіпують. І після карантинного терміну відпускають туди, де ця тварина була відловлена. Якщо тварина або травмована, або не соціалізована, наприклад, агресивна, ми її розміщуємо до тимчасового пункту перетримки", – говорить начальник підприємства "КАТП-1628" Артем Іванюк.

Фото: Суспільне Полтава Безпритульні тварини у тимчасовому пункті перетримки

Полтавку Тетяну Сікорську укусив собака, коли вона йшла до знайомих. Рана загоювалася майже пів року.

"Почав на мене гавкати. Я собак взагалі не боюся, я йду собі далі, гавкає, то й гавкає. І тут він мене хапає за ногу. Я була у джинсах, ботинках, і під джинсами термогольфи. Це врятувало. Відкритої рани не було. Було сильне здавлення тканин, як лікарі сказали, велика гематома, і від цього почалося велике запалення", – розповідає Тетяна Сікорська.

Фото: Суспільне Полтава Собаки перебувають на території підприємства тимчасового пункту перетримки

"Розрахований він (тимчасовий пункт перетримки тварин – ред.) до 50, але може сюди поміститися 150 (тварин – ред.). Це максимальна кількість тварин, яка була за усі роки тут. Зараз тут 125 собак. У нас дуже багато метисів – це собаки, які з’явилися через схрещування породистого собаки і того, що бігав на вулиці. Це безвідповідальність, перш за все, людей", – каже фахівчиня з утримання безпритульних тварин підприємства "КАТП-1628" Олена Рагозіна.

Згідно з Програмою поводження з тваринами , понад мільйон гривень планують спрямувати на ветеринарні послуги, які стосуються стерилізації безпритульних тварин, вакцинації та лікування. Ще майже 650 тисяч – на харчування тварин та обладнання для приготування їжі. Решта – на закупівлю інвентарю, комп’ютерної техніки, на паливо для автомобілів та їх техогляд, зарплату працівників.Програму розробили на три роки. Її мають затвердити рішенням депутатів на сесії Полтавської міськради, розповів керівник "КАТП-1628" Артем Іванюк. Загалом на програму планують спрямувати понад 16,5 мільйонів гривень.

Фото: Суспільне Полтава Графіка програми поводження з безпритульними тваринами

"Постійно закуповуються миски, нашийники, ланцюги, повідки. Це розхідні матеріали, які постійно використовуються. Плюс у нас є кімната, де перебувають дуже старі і дуже хворі тварини. Вона невелика і ми хочемо поставити бокси. Зараз вони сидять у клітках для відлову", – розповідає фахівчиня з утримання безпритульних тварин Олена Рагозіна.

За словами фахівчині, згідно з програмою, стерилізувати та вакцинувати цьогоріч у громаді мають понад 1 000 собак та 700 котів.

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