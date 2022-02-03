Паспортизація домашніх тварин: скільки котів і собак зареєстрували у Полтаві

У Полтаві за чотири роки зареєстрували пів тисячі домашніх тварин. Із них майже дві сотні – торік. Про це Суспільному повідомила технологиня із реєстрації тварин підприємства «КАТП 1628» Юлія Явір.

Реєструють домашніх тварин, щоб знати їхню кількість. Це полегшує пошук у разі, якщо вони загубляться. Відтак, каже Юлія Явір, контролюється кількість безпритульних котів і собак. Також паспортизація попереджує розповсюдження захворювань, допомагає під час вирішення проблемних ситуацій, що пов’язані з тваринами.

Нині реєструють домашніх тварин в онлайн-режимі. Від початку дії такої послуги її вартість лишилася незмінною – 44 гривні 98 копійок, розповіла Юлія Явір. Відомості про тварин вносять до спеціальної бази.

«Через пандемію (коронавірусу – ред.), ми найчастіше робимо все онлайн. Через месенджери нам надсилають необхідні документи. Після сплати вартості реєстрації ми даємо спеціальний жетон для тварини. Також посвідчення і картку для господаря», – каже Юлія Явір.

Від старту програми у Полтаві зареєстрували 523 домашні тварини. Паспортизацію почали від кінця грудня 2017-го.

Аби зареєструвати домашнього кота чи собаку, потрібно принести або надіслати в електронному вигляді до КАТП відомості про тварину – це кличка, дата народження та фото. Також ветеринарний паспорт із щепленнями, якщо такий є. Власник тварини також має надати свої паспортні дані та електронну адресу.

За словами Юлії Явір, в обласному центрі домашніх собак та котів усіх порід, починаючи із трьох місяців, реєструють згідно із правилами про утримання тварин у Полтаві. Документ депутати міської ради ухвалили 2017-го року.