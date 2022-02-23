Харківський мажоритарник з партії "Слуга народу" Дмитро Любота не проголосував за економічні санкції проти Російської Федерації з технічних причин — не спрацювала кнопка.

Про це він сказав Суспільному після голосування за постанову "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" на засіданні парламенту 23 лютого.

"Не спрацювала кнопка, написав заяву на голову Верховної Ради. Я голосував "за", — сказав нардеп.

Згідно з поіменним голосуванням, не голосував нардеп з ОПЗЖ Олександр Фельдман, а позафракційний Дмитро Шенцев і "Слуга народу" Андрій Одарченко значаться як відсутні.

Санкції проти РФ підтримали 322 народні обранці, від голосування утрималися троє, голосів "проти" не було.

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