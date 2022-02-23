Житель міста Новоукраїнка Кіровоградської області Ярослав Мікрут врятував з води школяра, який провалився під кригу. Ілля Головацький разом з меншим братом пішли погуляти на дитячий майданчик. Щоб скоротити шлях, хлопці вирішили піти по кризі через місцевий ставок. За 20 метрів від берега лід провалився і дев'ятикласник почав тонути. Його менший брат вибрався з води та побіг до бабусі.

Щоб дістатися до хлопця, ламав перед собою лід

Ярослав Мікрут працює на місцевому кар'єрі. Каже, коли стався інцидент, саме повертався з роботи. Біля магазину, неподалік свого дому, чекав дружину.

"В цей час мені зателефонував однокласник мого сина і попросив терміново прибігти до ставка, бо там під лід провалився школяр. Я був за триста метрів від води, хутко почав бігти. По дорозі побачив у дворі в людей драбину і забрав її. Подумав, що може дитина недалеко від берега, буду з її допомогою витягати його".

За словами чоловіка, на березі він роздягнувся, щоб мокрий одяг не тягнув його на дно.

"Я не знав, яка там глибина, тому ухвалив таке рішення. Зайшов у воду і почав ламати перед собою лід, дістався до хлопця, він мене спитав: "Ви мене врятуєте?", витягнув його на берег. В цей час моя дружина прибігла з дому з покривалом. Ми роздягнули дитину до спідньої білизни, закутали та подзвонили бабусі, вона принесла речі та забрала його додому".

Ярослав Мікрут говорить: Ілля Головацький провалився у воду разом зі своїм меншим братом, який зміг самостійно вибратися з води. Він пішов до бабусі, але про цей випадок їй нічого не розказав.

Під час порятунку дитини чоловік не травмувався, наступного дня вийшов на роботу. "Лід був товщиною два-три сантиметри, тому на тілі є невеликі подряпини, але зі мною все гаразд".

Врятований школяр нині у школу не ходить

Завідувачка філії № 3 Новоукраїнського ліцею №6 Жанна Пінчук каже: Ілля Головацький навчається дев'ятому класі. Нині він у школу не ходить, у лікарню його не госпіталізовували. Дитина спокійна, не конфліктна, товаришує з однокласниками, постійно відвідує школу та завжди готовий до уроків.

"Ми постійно розповідаємо учням, як потрібно поводити себе під час надзвичайних ситуацій. Після цього випадку на ставку ми знову провели школярам інструктаж аби у майбутньому убезпечити подібні випадки".

Застороги рятувальників

Показники термометра тримаються на плюсових відмітках, каже речниця служби з надзвичайних ситуацій в областi Оксана Мачак: "Крига на водоймах на перший погляд здається ще доволі міцною і у рибалок не зникла спокуса посидіти з вудкою біля лунки, а у дітей – влаштувати ковзанку. Тим більше, що температура повітря досить комфортна для тривалого перебування на свіжому повітрі. Але лід стає слабким та крихким. Без шуму й тріску, він може раптово провалитися під ногами. Особливо небезпечні прибережні ділянки, пронизані стеблами очерету".

Як не провалитись під кригу та що робити, якщо ви опинились у воді

Перевірити міцність льоду можна за допомогою палиці: якщо після удару на поверхні з'являється вода, не ризикуйте виходити на кригу

Не перевіряйте міцність льоду ударом ноги

Якщо після того, як ви зробили перші кроки, лід почав тріщати та з'явилися тріщини, повільно, не відриваючи ступні від поверхні, повертайтеся на берег

Йдучи рибалити, тримайте при собі мотузку завдовжки 15-20 метрів з петлею на одному кінці та півкілограмовим вантажем на іншому

Допоможе вибратися на лід, якщо раптом провалитеся, ніж

Якщо ви все-таки опинилися у крижаній воді, не панікуйте. Розставте широко руки по крайках льоду і без різких рухів намагайтеся виповзти на міцний лід у бік, звідки прийшли, та повзіть до берега, відштовхуючись ногами

Намагаючись допомогти людині, яка провалилася під лід, наближайтеся до неї повзком, розкинувши в сторони руки та ноги. Використовуйте дошки або інші предмети, які є під руками

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