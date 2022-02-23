Полтавщина у "помаранчевій" зоні карантину: чи зміняться обмеження

Станом на 23 лютого Полтавщина опинилася у "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Такі дані оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров’я. Та нові обмеження у регіоні поки не запроваджуватимуть, розповів Суспільному директор обласного Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак.

За оновленими індикаторами визначення рівнів епідемічної небезпеки, які 23 лютого оприлюднили на сайті МОЗ, Полтавська область опинилася у "помаранчевій" зоні. Це через те, що 22 лютого в регіоні зафіксували коефіцієнт виявлення випадків інфікування 21,8%, тоді як нормою є до 20%.

Інші показники – рівень захворюваності, перевищення динаміки рівня госпіталізацій, охоплення тестуванням, рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем – нині у межах норми.

Як розповів Суспільному директор обласного Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак, поки додаткові карантинні обмеження в області не запроваджуватимуть. Це зроблять, якщо ж перевищення показників фіксуватимуть ще протягом двох днів.

«Це тільки перевищення одного показника. Всі інші в нормі. Госпталізація в нормі. Все нормально, ніяких обмежень поки не застосовуємо», – додав Лисак.

Окрім Полтавщини, у «помаранчевій» зоні ще 16 регіонів. Ще 5 областей – у «червоній» та три у «жовтій».

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