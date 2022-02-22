"Спроби розхитати Харків жорстко припинятимуться", — Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до жителів міста і запевнив, що Харків не стане епіцентром військових дій.

Звернення Терехова оприлюднене у його Telegram-каналі 22 лютого.

"Другий день у душі біль та образа за Донецьк та Луганськ. За всю Україну. Знаю, що багато хто з вас відчуває тривогу. Це і є головна мета — посіяти серед нас паніку та істерику. Змусити нас нервувати та припускатися помилок", — закликав Терехов.

"Усі спроби розхитати ситуацію в Харкові будуть припинятися. Жорстко припинятися. Для цього є воля та всі необхідні важелі. Я говорив раніше і стверджую зараз — Харкову не загрожує опинитися в епіцентрі військових дій. Зараз головне завдання — зберігати спокій. Об'єднатись. Розвивати Харків. Тому зберігаємо спокій, дивимося з упевненістю у завтрашній день", — йдеться у зверненні.

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