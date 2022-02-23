З національного парку на Хмельниччині викрали унікальне каміння - краєзнавець

З національного парку "Подільські Товтри" в селі Івахнівці Кам'янець-Подільського району невідомі вивезли каміння рифу Сарматського моря. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив краєзнавець Дмитро Казанцев.

За його інформацією, невідомі викопали та вивезли з території заповідника унікальне каміння.

"Унікальні каміння рифу Сарматського моря з 29 видами рідкісних реліктових рослин, занесених до Червоної книги хтось викопує та вивозить. Мабуть, для дизайну на дачу. А ми планували цієї весни їхати любуватися червонокнижними квітами! Поліція, адміністрація, агов", - написав краєзнавець.

Фото: Дмитро Казанцев З національного парку на Хмельниччині викрали унікальне каміння

Як Суспільному повідомив директор заповідника "Подільські Товтри" Руслан Якубаш, каміння зникло ще у 2020 році.

"Про зникнення повідомив інспектор, який відповідає за дану частину заповідника. Після даного випадку ми посилили охорону. І я самостійно перевіряю та обстежую територію заповідника", - говорить Руслан Якубаш.

За словами начальниці відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держекоінспекції області Наталії Сологуб, про даний випадок інспекцію не повідомляли.

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