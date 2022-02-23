З національного парку на Хмельниччині викрали унікальне каміння - краєзнавець

З національного парку "Подільські Товтри" в селі Івахнівці Кам'янець-Подільського району невідомі вивезли каміння рифу Сарматського моря. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив краєзнавець Дмитро Казанцев.
За його інформацією, невідомі викопали та вивезли з території заповідника унікальне каміння.
"Унікальні каміння рифу Сарматського моря з 29 видами рідкісних реліктових рослин, занесених до Червоної книги хтось викопує та вивозить. Мабуть, для дизайну на дачу. А ми планували цієї весни їхати любуватися червонокнижними квітами! Поліція, адміністрація, агов", - написав краєзнавець.
Як Суспільному повідомив директор заповідника "Подільські Товтри" Руслан Якубаш, каміння зникло ще у 2020 році.
"Про зникнення повідомив інспектор, який відповідає за дану частину заповідника. Після даного випадку ми посилили охорону. І я самостійно перевіряю та обстежую територію заповідника", - говорить Руслан Якубаш.
За словами начальниці відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держекоінспекції області Наталії Сологуб, про даний випадок інспекцію не повідомляли.
Що відомо
- Національний природний парк "Подільські Товтри" входить до семи природних чудес України з 2008 року,а з 2017 року входить у світову спадщину ЮНЕСКО.
- ПП створено Указом Президента України від 1996 року для збереження, відтворення та раціонального використання природних ландшафтів Поділля з унікальними історико-культурними комплексами, які мають високе природоохоронне, естетичне, наукове, рекреаційне та оздоровче значення.
- Наявні на території НПП унікальні рукотворні об'єкти та неповторні природні комплекси створили виняткові умови для розвитку туризму — не тільки оздоровчого, але й пізнавального. На території парку перебуває під охороною 129 об'єктів природозаповідного фонду. Серед яких є парки і садиби різного ступеня збереження і культурно-історичної цінності. Є також 19 археологічних пам'яток, понад 300 історико-архітектурних пам'яток
- «Подільські Товтри» є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення.
- Загальна площа території парку — 261 316 га, з них у власності парку перебуває 4515,90 га. За площею це найбільший парк України.