Першу чергу стадіону "Авангард" у Рівному можуть завершити приблизно за два місяці. Аби провести змагання, об'єкт потрібно здати в експлуатацію, а для цього – розрахуватись з постачальниками, субпідрядниками, повідомив 22 лютого у програмі Сьогодні. Головне на Суспільному керівник фірми "Фіалка" Юрій Фалко. Загалом вартість робіт на головній арені міста він оцінив у 660 млн грн, це на сотню мільйонів більше, ніж було озвучено раніше.

Готовність рівненського стадіону "Авангард", на якому четвертий рік триває реконструкція, станом на 11 лютого становила 65%, повідомляв голова ОДА Віталій Коваль. Директор фірми-підрядника реконструкції Юрій Фалко уточнив, що вони будують спортивну арену в борг. Тоді він називав суму боргу – 140 млн грн.

Фото: Олексій Бухало

Реконструкція у борг

"Вона (сума боргу - авт.) в не дуже великій кількості підросла, але роботи не припиняються, виконуються щоденно. На об'єкті працює більш як 60 людей на сьогодні. Держава нас запевняла, що фінансування буде здійснене. Не вийшло профінансувати з держбюджету минулого року, нам пообіцяли, що це буде перший-другий квартал 2022 року. Ми переконали наших постачальників, які погодилися брати участь в цьому процесі", – сказав 22 лютого керівник фірми "Фіалка" Юрій Фалко.

Він уточнив, що торік з міського бюджету отримали 50 млн грн і 100 млн грн з держбюджету. У середині листопада вирішили не припиняти роботи на стадіоні, оскільки отримали запевнення від міста, що фінансування буде.

Фото: Олексій Бухало

"На сьогодні генпідряднику виплачено 251 млн грн за весь період будівництва. Генпідрядник отримав, згідно з актом виконаних робіт, всі суми і кошти, окрім 5%, які ми акумулюємо на період закінчення робіт. Звичайно, що будуть якісь зауваження, усунення дефектів. Щоби запустити першу чергу, як планувалося, на сьогодні їм потрібно приблизно 250 млн грн", – зазначив начальник міського управління капітального будівництва Володимир Ляшук.

Перша черга передбачає облаштування східної й західної трибуни, ядра поля, інженерних комунікацій, проведення благоустрою і легкоатлетичних доріжок, уточнив Володимир Ляшук. Друга черга – роботи на північній й південній трибуні, виконання частини благоустрою. Скільки це може коштувати, в УКБ розрахунків ще не мають. Начальник управління додав, що генпідрядник має право виконувати роботи за власні кошти. А виділення грошей у 2022 році – питання до депутатського корпусу.

Фото: Олексій Бухало

За словами Юрія Фалка, під час першої черги реконструкції зроблять дві трибуни, футбольне поле, бігові доріжки, щогли освітлення, одну криту трибуну та мінімальний благоустрій.

"Цей комплекс робіт можливо закінчити найближчим часом, але є проблема: якщо недофінансовується об'єкт – не може бути підписаний акт введення в експлуатацію. Футбольні матчі, на жаль, проводитися не можуть, тому що одна з вимог УАФ – об'єкт введений в експлуатацію", – акцентував він.

Легкоатлети на стадіоні

"Є домовленість із забудовником, коли стелилось це поле, нам обіцяли, що туди зможуть метати під час всеукраїнських змагань снаряди. Ми думаємо, що дотримаються обіцянки. Тим більше, що ми віддали частину легкоатлетичного сектору на ремонтні потреби поля", – сказав президент федерації легкої атлетики Рівненської області Олег Машаненков.

Фото: Олексій Бухало

Юрій Фалко додав, що постачальник килима для футбольного поля звертався з листами на Міжнародну федерацію легкої атлетики та Федерацію легкої атлетики України. Вони отримали погодження, що поле можна буде використовувати при проведенні змагань з метання списа, ядра і молота. На обладнання для всіх підтрибунних приміщень, в тому числі – в легкоатлетичному манежі, тренувальних залах, перебачили 67 млн грн, уточнив він.

"Передбачені запасні ділянки, де буде вирощуватись газон – близько 400 квадратів. Ділянки, які будуть пошкоджені, легко будуть замінюватися. Передбачені всі вимоги по освітленню, які легкоатлетика потребує для проведення змагань", – зазначив керівник фірми "Фіалка".

За словами Олега Машаненкова, вони підготували звернення до народних депутатів, Міністерства спорту й адміністрації президента щодо вирішення фінансових питань.

Перспективи другої черги

"Все буде залежати від того, які будуть фінансові можливості міста. Ми зараз розглядаємо тільки першу чергу, щоб все-таки наші спортсмени тренувалися, брали участь у змаганнях у своєму рідному місті, своїх рідних стінах. Першочергова задача стоїть – перша черга", – заявив Володимир Ляшук.

За словами Юрія Фалка, Офіс президента збирав інформацію щодо можливості розпочати північну і південну трибуни стадіону, аби до кінця року ввести комплекс в експлуатацію повністю.

"Ми надавали інформацію, що це можливо. Північна і південна трибуни не є складним у виконанні, вони простіші. Те, що Офіс президента обіцяв, наскільки я знаю, коштів буде достатньо, щоб ввести весь комплекс в експлуатацію. На другу чергу, якщо не помиляюсь, потрібно приблизно 160-170 млн грн. Подібна арена, якщо ми говоримо – у Кривому Розі вже перевалила за мільярд гривень по вартості. Наша вартість не є критична, у порівнянні з іншими об'єктами", – зазначив керівник фірми "Фіалка".

Фото: Олексій Бухало

Як повідомив Володимир Ляшук, на виконання першої черги реконструкції потрібно до 2,5 місяців, за відсутності економічних чи політичних ускладнень.

"Блисне сонечко, посходить травичка, знайдуться швидко гроші в держбюджеті, нам дадуть, ми зможемо приймати матчі. У нас всі матеріали є, щоб закінчити благоустрій, всі можливості, щоб залучити людей для виконання. Близько двох місяців реально це все реалізувати, якщо будуть погодні умови, навіть швидше", – додав Юрій Фалко.

Фото: Олексій Бухало

Він розповів, що зараз на стадіоні облаштовують котельню і на цьому тижні встановлюватимуть щоглове освітлення. Далі планують приступити до кінцевої фази: вкладання бруківки й асфальтування доріжок.

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