Готовність рівненського стадіону "Авангард", на якому четвертий рік триває реконструкція, становить 65%. Про це 11 лютого на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. При цьому, за словами директора фірми-підрядника реконструкції Юрія Фалка, зараз вони будують в борг. Мають також чималі борги перед субпідрядниками.

Попри відсутність фінансування з міського та державного бюджетів, упродовж зими роботи на стадіоні не зупиняли, розповів Юрій Фалко під час засідання Наглядової ради футбольного клубу "Верес", членом якої він є.

Найближчим часом планують введення в експлуатацію котельні. Вже закінчили:

роботи з облаштування фасаду східної трибуни;

встановили табло;

закінчили опоряджувальні роботи на західній трибуні та на 95% на східній;

в офісних приміщеннях на другому поверсі встановили скляні перегородки.

Він додав, що через несприятливу погоду не провели благоустрій навколо стадіону, але мають намір це зробити, як тільки потепліє. Виконує роботи фірма "Фіалка" у борг.

"Ми зайшли у більш ніж на 140 мільйонів гривень у борг по роботах. Ми боргуємо нашим постачальникам за матеріали, ми боргуємо заробітну платню будівельникам, ми боргуємо субпідрядним організаціям. Наприклад, 90% сидінь вже встановили, за них ми боргуємо понад 10 мільйонів гривень. У зв’язку з цим серйозні перемовини у нас йдуть щодня", – розповів директор "Фіалки" Юрій Фалко.

За словами керівника фірми-підрядника, нині потрібні гроші на закупівлю обладнання, придбання освітлювальних приладів. Освітлювальні щогли вже приїхали, їх теж будуть встановлювати у борг.

"Якщо не буде коштів, введення стадіону в експлуатацію буде неможливим, бо при підписанні акту введення в експлуатацію обов’язкова умова – щоб замовник розрахувався з підрядником", – говорить Юрій Фалко.

Замовником реконструкції стадіону "Авангард" є управління капітального будівництва Рівного. Оголошений нині кошторис реконструкції – 500 мільйонів гривень. За три роки Рівнерада виділила на "Авангард" 160 мільйонів гривень, ще 100 мільйонів гривень торік виділили з держбюджету.

Цьогорічне фінансування реконструкції "Авангарду" Рівнерада планує розглянути під час розподілу капітальних видатків. Це, за словами голови бюджетної комісії Павла Алєксєвича, відбудеться у березні.

Щодо фінансування з держбюджету, то як написав у Facebook голова облдержадміністрації Віталій Коваль, цьогоріч об'єкт знову внесли в програму "Велике будівництво".

"Робимо все можливе, аби "червоно-чорні" могли грати на рідному стадіоні", – зазначив Віталій Коваль.

Наприкінці минулого року президент ФК "Верес" Олексій Надєїн висловив сподівання, що перший матч на новому стадіоні команда проведе у квітні проти донецького "Шахтаря". Під час засідання Наглядової ради клубу, що відбулася у п’ятницю, 18 лютого, президент "Вереса" був стриманішим у прогнозах.

"Робимо все, щоб це було нинішнього сезону, щоб хоч кілька ігор зіграти на "Авангарді". Чому оголосили такі амбітні цілі – березень, квітень? У нас в країні так робиться, якщо не будемо їх ставити, то у цьому році нічого не відкриємо", – сказав Іван Надєїн.

Домашні матчі осінньої частини чемпіонату Української прем’єр-ліги рівненський "Верес" проводив у Луцьку. Гратимуть там рівняни й навесні, доки у Рівному триватиме реконструкція стадіону.

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