На Хмельниччині у результаті зіткнення двох автівок травмувалося троє людей. З місця ДТП їх госпіталізували до лікарні. Лікарі оцінюють їх стан як важкий.
Про це повідомили у секторі комунікації управління Нацполіції у Хмельницькій області.
Автопригода сталась сьогодні, 22 лютого поблизу села Траулин, що на Шепетівщині, на автодорозі "Шепетівка-Чуднів–Бердичів" близько 9:30 години.
"Відбулось зіткнення двох автівок – "ВАЗ 2110" та "ЗАЗ 1105". Обоє водіїв та пасажир ЗАЗу отримали травми та госпіталізовані до Шепетівської багатопрофільної лікарні. Наразі медики оцінюють їх стан як важкий", - повідомили у поліції.
За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками за частини 1 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Наразі всі обставини встановлюють правоохоронці.
Читайте також
- На Хмельниччині під колесами авто загинув чоловік