На Хмельниччині у результаті зіткнення двох автівок травмувалося троє людей. З місця ДТП їх госпіталізували до лікарні. Лікарі оцінюють їх стан як важкий.

Про це повідомили у секторі комунікації управління Нацполіції у Хмельницькій області.

Автопригода сталась сьогодні, 22 лютого поблизу села Траулин, що на Шепетівщині, на автодорозі "Шепетівка-Чуднів–Бердичів" близько 9:30 години.

"Відбулось зіткнення двох автівок – "ВАЗ 2110" та "ЗАЗ 1105". Обоє водіїв та пасажир ЗАЗу отримали травми та госпіталізовані до Шепетівської багатопрофільної лікарні. Наразі медики оцінюють їх стан як важкий", - повідомили у поліції.

Фото: ГУ НП у Хмельницькій області На Хмельниччині у ДТП зіткнулись дві автівки

За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками за частини 1 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Фото: ГУ НП у Хмельницькій області Трьох людей у важкому стані госпіталізували до лікарні

Наразі всі обставини встановлюють правоохоронці.

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