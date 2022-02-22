Понад 150 ужгородських сімей користуються послугами "муніципальної няні"

152 ужгородські сім’ї користуються послугами "муніципальної няні" і отримують компенсації з міського бюджету. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу адресних соціальних допомог Ужгородської міськради Тетяна Попдякуник.

Gослугою "муніципальної няні" rористується мама трьох дітей Христина Мишковська. "Я уклала договір ще тоді, коли в мене було двоє дітей віком до трьох років. Цей договір залишається дійсним. Якби моєму середньому синові було вже три роки, то я б не могла нею користуватися. Насправді це дуже виручає навіть в невеликих обсягах, тому що кожна не працююча мама потребує тих декілька годин на тиждень для своїх потреб: якісь закупівлі, відвідування лікаря. То ж няня у цих випадках може дуже виручити", – пояснює жінка. За словами Христини, щомісяця компенсація становить близько 2000 гривень на кожну дитину.

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Ця програма діє в Україні з 2019 року. Раніше послуга була доступна всім батькам, котрі офіційно працювали і пішли в декретні відпустки до 3 років. Тепер умови змінилися.

Один із тих, хто надає послуги "муніципальної няні", – підприємець Борис Чернявський. Каже: з 2019 року відбулися зміни. Спочатку оформити допомогу могли всі батьки в декретній відпустці з дітьми до 3 років. Далі обмежили перелік: виплати отримували лише офіційно працевлаштовані.

"Майже будь-хто міг собі дозволити цю допомогу для мам. Перші зміни відбулися, коли для цього вже треба було працювати офіційно. То ж дуже багато людей втратили цю можливість. З останньою ж серією змін одиниці можуть підтримувати цей проект "муніципальна няня". Теперішня компенсація покриває всього 10-20 % від реальної вартості послуги "няні".

Такі зміни, за словами начальниця відділу адресних соціальних допомог Ужгородської міськради Тетяна Попдякуник, запровадили торік у грудні. Наразі користуватися послугою "муніципальної няні" можуть багатодітні сім’ї, в яких є мінімум двоє дітей до трьох років.

"Зараз користуватися послугою можуть батьки дітей, які мають інвалідність, багатодітні сім’ї в яких є мінімум двоє дітей до трьох років, батьки один з яких має 1-шу чи 2-гу групу інвалідності, або батьки дітки яких є хворими, але інвалідність ще не встановлена. Ті сім’ї, які потребують догляду за діткам", – пояснює чиновниця.

За словами Тетяни Попдякуник, торік компенсації за послуги "муніципальної няні" отримували 194 сім’ї. Наразі — сто п’ятдесят дві. Допомогу спрямовують передусім тим групам населення, діти яких потребують додаткового догляду.

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