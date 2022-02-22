У Вінницьких Хуторах просять не закривати дитячий садок. За словами Тетяна Байгушової, садочок розташований у центрі села біля школи. Звідси діти ходять одразу на дошколярик, тому легко адаптуються до навчання у школі.

У ДНЗ на Вінницьких хуторах навчається дві групи: у старшій — 20 дітей, у молодшій — 28, розповідає мама Людмила Власенко.

"Вихователі хороші, харчування, майданчик гарний. Дуже зручно. Дитина собі спокійно прийшла, не потрібно їздити в транспорті і дитину зранку мучити", — каже Людмила Власенко.

Людмила каже, 14 лютого батькам староста села Владислав Кривешко та директор ліцею Микола Биць повідомили, садочок закривають. Працюватиме він до кінця навчального року.

"Просто поставили перед фактом. Вони не запитували нас згодні ми чи ні", — каже Людмила.

Фото: Суспільне Вінниця

Поки про закриття не йдеться, розповідає директор ліцею Микола Биць. Збори з батьками, то спроба обговорити проблеми, які виникли через зміни у законодавстві. Тепер, каже, садочок може бути лише при гімназії. Їхній же навчальний заклад став ліцеєм.

"Зараз по статуту він ліцей з дошкільним підрозділом. Але є зміни у законодавстві", — каже Микола Биць.

Самостійно садочок працювати не зможе, каже очільниця міського департаменту освіти Оксана Яценко. Тут немає їдальні, спортивної та актової зал.

"Для цього потрібні відповідні умови, в яких діти мають отримувати якісну дошкільну освіту. Це включає не лише близьке розташування до будинків і все решта. Це включає й освітнє середовище, і відповідно і кухня, і реформа харчування", — говорить Оксана Яценко.

2015-го у садочку зробили капітальний ремонт. З того часу, він був у складі Вінницько-хутірського навчально-виховного комплексу.

Як альтернативу батькам запропонували перевести дітей у садочок у житловому комплексі поряд із Вінницькими Хуторами. Він розташований за майже півтора кілометра, розповідає Микола Биць.

Але батькам не зручно туди довозити дітей, каже Тетяна Байгушова. Громадський транспорт з села їздить кожні 30-40 хвилин.

Чи повідомили працівникам садочку про звільнення, ми намагалися запитати телефоном у завідувачки, спілкуватися вона відмовилася. Старости села Владислава Кривешка на робочому місці Суспільне не застало. Його колеги кажуть, він чи то на лікарняному, чи то у відряджені у Києві.

За словами Тетяни Байгушової, готують звернення до міської ради та Міністерства освіти.

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