У Вінниці у кінотеатрі "Сінема Сіті 4DX" сьогодні, 22 лютого, відбулася прем‘єра фільму “Носоріг” режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

“Про 90-ті завжди дивилися російські фільми. Було цікаво показати, як цей час вплинув на нас. Тому що досі живемо в чомусь по поняттях, а не по закону. Проблема нашого суспільства, що не можемо це зламати”, — говорить Олег Сенцов.

Фото: Суспільне Вінниця

За нашими підрахунками на прем'єру зібралися близько 200 людей. Серед них і Леся Слободян. Каже, фільм сподобався.

"Мені цікаво було переглядати переживання головного героя, його життя, повернутися в 90-ті, побачити ті умови. Найбільше вразило те, що фільм українською мовою", — каже Леся Слободян.

Фото: Суспільне Вінниця

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Про фільм та його ідею

За жанром це кримінал, драма. Історія, заснована на реальних подіях 90-х в Україні, де головний герой фільму (на прізвисько Носоріг) потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Режисер написав сценарій стрічки 10 років тому. Ще у 2012 році ідея Олега Сенцова пройшла конкурсний відбір кінопроектів, отримавши фінансову підтримку від Держкіно. Трохи згодом мав розпочатися знімальний процес, проте цього не сталося – роботу над фільмом зупинили через незаконний арешт Сенцова.

Коли режисера звільнили, він висловив бажання повернутися до реалізації свого задуму. Рада з підтримки кінематографії при Держкіно ухвалила рішення відновити фінансування "Носорога" – так у 2020 році фільм отримав 25 млн грн, що були направлені на фільмування. Також у виробництві допомагали продюсери із Польщі та Німеччини.

Світова прем’єра "Носорогу" відбулася торік – картину показали на Венеційському кінофестивалі в рамках офіційної конкурсної програми "Горизонти". Потім стрічка потрапила на Стокгольмський міжнародний кінофестиваль, де вона отримала нагороду "найкращий фільм". У лютому 2022 року драма нарешті дісталася українського прокату.

Олег Сенцов

Український кінорежисер, сценарист, письменник.

Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт “Свобода писати”, Національної премії України імені Т. Шевченка.

Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Звільнений у вересні 2019 року в рамках обміну в’язнями між Україною та Російською Федерацією.

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