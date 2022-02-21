21 лютого двадцять людей вийшли на акцію протесту та заблокували в'їзд техніки на територію будівництва на вулиці Київська, 6 у Житомирі. Про це Суспільному розповів Валерій Філатов, який мешкає у будинку за адресою вулиця Театральна, 5.

За його словами, через будівельні роботи в будинку утворилися тріщини. Чоловік каже, що будівництво відбувається навпроти вікон його квартири.

"Якщо ти відкриваєш і відшторюєш вікна, то бачиш на відстані двох метрів від свого вікна стрілу будівельного крану, а це трохи стресово, – каже Валерій Філатов. – Намагаємося щось робити, блокувати собою та своїми автівками проїзд для великогабаритної техніки".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За словами Валерія Філатова, будівництво відбувається з порушеннями державних будівельних норм.

"Забудовник дуже активно проводить всі дії щодо будівництва, – каже Валерій Філатов. – За всіма державними будівельними нормами, від житлового будинку до іншого житлового або комерційного будинку повинно бути не менше 15 метрів. Одразу біля цього забору є залитий фундамент першого поверху. Тут буде близько восьми – десяти метрів".

Фото: Суспільне Житомир Валерій Філатов

Фото: Суспільне Житомир

За словами Лілії Філатової, тріщини у будинку з'явилися в листопаді 2021 року. Представники керуючої компанії встановили маяки, аби спостерігати, чи не збільшуються тріщини.

"Тріщини з'явилися, коли почалося це будівництво, – каже Лілія Філатова. – Це від того, що тут стояв великий бур і все тряслося та гуділо. Була комісія і її представники зафіксували всередині під'їзду ці тріщини".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Лілія Філатова

Керівник компанії, що виконує роботи з будівництва, Борислав Розенблат розповів, що всі дозволи на будівельні роботи є. За його словами, якщо вже встановлені колони та фундамент не відповідають проєкту будівництва, їх демонтують.

"Відповідно до проєктної документації, яку нам надали, всі дозволи є, – каже Борислав Розенблат. – Їх видала міська рада десь у 2019 році. Тут питання в містобудівних умовах. Я думаю, що це питання треба узгодити відповідно до проєктної документації. Питання не у тому, чи комусь подобається, чи не подобається. Є відстані між будинками і вони повинні бути витримані. Є проєкт – будівля в чотири поверхи і ми відповідно до цього плану будемо будувати".

Фото: Суспільне Житомир Борислав Розенблат

Фото: Суспільне Житомир

Станом на 21 лютого юридичний департамент Житомирської міської ради готує позов до суду щодо скасування дозвільних документів на будівництво.

"Юридична особа у 2013 році зареєструвала в Державній інспекції архітектури та містобудування Житомирської області декларацію про початок будівельних робіт, – каже керівник міського юридичного департаменту Євгеній Черниш. – Законом України про регулювання містобудівної діяльності передбачено низку заходів, які вживає орган контролю щодо перевірки відповідності тих чи інших робіт чинному законодавству та будівельним нормам. Державна інспекція архітектури та містобудування двічі намагалася провести таку перевірку і її не було допущено. Всі документи передали до юридичного департаменту для підготовки позовної заяви до суду про скасування дозвільних документів на будівництво".

Фото: Суспільне Житомир Євгеній Черниш

Фото: Суспільне Житомир

За словами Євгенія Черниша, позовну заяву до суду подадуть впродовж тижня.

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