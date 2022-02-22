Тернополяни перемогли киян у другому турі чемпіонату України з волейболу

З рахунком 3:0 тернопільська волейбольна команда спортивної школи №1 перемогла команду з Києва. Це другий тур чемпіонату України з волейболу серед команд "Дитячої ліги". Про це розповіла співорганізаторка змагань Катерина Барабаш.

За її словами, у цій лізі грають 15-річні юнаки. Перших дві партії завершилися з рахунком 25:12 на користь тернополян. У третій партії тернопільські волейболісти забили 25 голів, а кияни – 11. У підсумку – 3:0 на користь команди з Тернополя.

Суспільне Тернопіль Чемпіонат України з волейболу

"Гра була легка для нас. Чесно кажучи, отримали задоволення від гри", – каже гравець тернопільської команди Артем Рязанов.

Тренер тернопільської команди Михайло Туркула розповів, що до матчів у цьому турі готувалися впродовж чотирьох місяців.

"Ми не дуже зіграли. Результат показали нормальний, але можемо зіграти краще. Київський спортивний ліцей-інтернат заслуговує поваги. Ми з ними завтра зустрінемося. З Нетішином і Чернівцями ми вже зіграли у першому турі. Ми їх обіграли. Я думаю, що завтра ми виграємо", – розповів Михайло Туркула.

Суспільне Тернопіль Чемпіонат України з волейболу

За словами гравця київської команди Олександра Фролова, підготуватися до гри не вдалося через малу кількість тренувань.

"Сьогоднішній матч хотілося б зіграти краще, але вийшло так. Не опускаємо руки і рухаємося далі", – каже гравець.

Тренер киян Ярослав Сопронюк розповів, що у цьому турі його команда зіграє ще 2 гри. Завтра їхнім суперником буде команда з Чернівців.

"Підготовка слабо пішла у нас, бо карантинні обмеження дали про себе знати, а в принципі я задоволений плюс-мінус. В нас тренувальний період дуже мало тривав", – розповів Ярослав Сопронюк.

Співорганізаторка змагань Катерина Барабаш каже, у другому турі тернополяни зіграють 4 гри. У фінал вийдуть 8 команд зі всієї України, які змагатимуться за призові місця.