Дорогу до села Кукуріки в Ковельському районі, де раніше автобус загруз у багнюці почали засипати асфальтом, – розповів Суспільному речник Служба місцевих автомобільних доріг Микола Комаровський.

Ями ліквідовують з допомогою відфрезерованого асфальту.

"На одній з проблемних ділянок були проведені підготовчі роботи. Як тільки погода буде дозволяти, то дві ділянки засиплють щебенем", – зазначив Микола Комаровський і додав, що якщо дорогою їздитимуть лісовози – покриття знову зіпсується.

Світлини дороги після проведення робіт Суспільному надіслав місцевий житель Юрій Іванчик. Чоловік розповів, що частина вибоїн засипана, частина – ні.

Фото: Юрій Іванчик Стан дороги між селами Кукуріки та Стара Гута

Дорогою біля села Кукуріки, говорить чоловік, наразі продовжують їздити лісовози.

За коментарем Суспільне звернулося до працівників лісової галузі. Зі слів лісничого Головнянського лісництва Олександра Куця, возити продукцію цією дорогою почали з нового року.

"Вивозити будемо ще дві машини й будуть закриті ділянки. Більш нічого не будемо вивозити. Зараз тільки підсохне, стане стабільна погода й ми погрейдеруємо дорогу, поладимо", – сказав лісничий.

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