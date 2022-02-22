Дорогу до села Кукуріки в Ковельському районі, де раніше автобус загруз у багнюці почали засипати асфальтом, – розповів Суспільному речник Служба місцевих автомобільних доріг Микола Комаровський.
Ями ліквідовують з допомогою відфрезерованого асфальту.
"На одній з проблемних ділянок були проведені підготовчі роботи. Як тільки погода буде дозволяти, то дві ділянки засиплють щебенем", – зазначив Микола Комаровський і додав, що якщо дорогою їздитимуть лісовози – покриття знову зіпсується.
Світлини дороги після проведення робіт Суспільному надіслав місцевий житель Юрій Іванчик. Чоловік розповів, що частина вибоїн засипана, частина – ні.
Дорогою біля села Кукуріки, говорить чоловік, наразі продовжують їздити лісовози.
За коментарем Суспільне звернулося до працівників лісової галузі. Зі слів лісничого Головнянського лісництва Олександра Куця, возити продукцію цією дорогою почали з нового року.
"Вивозити будемо ще дві машини й будуть закриті ділянки. Більш нічого не будемо вивозити. Зараз тільки підсохне, стане стабільна погода й ми погрейдеруємо дорогу, поладимо", – сказав лісничий.
Що відомо
- 10 лютого через бездоріжжя між селами Кукуріки та Стара Гута в Ковельському районі на маршруті застряв автобус з пасажирами. Люди йшли пішки чотири кілометра.
- Протяжність автошляху між селами Кукуріки та Стара Гута – вісім кілометрів. Автобус курсує двічі на день. Як розповіли Суспільному місцеві жителі, дорогу зруйнували лісовози.