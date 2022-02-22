У Хмельницькому закликали не виходити на тонку кригу

З початку року троє людей в Хмельницькій області потонули, провалившись під лід. Про це розповіла Марина Козак, пресофіцерка головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій області. За її словами, 18 лютого двоє 10-річних хлопців провалилися під лід на водоймі у Волочиську. Про те, яка товщина льоду вважається безпечною для перебування на ньому людей, якої думки хмельничани про вихід на тонку кригу, розповість Суспільне.

"Шановні громадяни, ДСНС України повідомляє: крига тонка та небезпечна. Це може загрожувати життю".

Зараз не ризикнув би виходити на лід, каже рибак з 20-річним стажем Олександр: "На такий лід виходити стрьомно. От сидить один, і всі дивляться та думають, коли він там вже провалиться. Всі чекають. В таку кригу неможливо ходити. Під берегом вода підійшла".

Не розуміє людей, котрі ризикують життям, говорить хмельничанин Богдан: "Це не дуже розумне рішення, тому що потім МНС-никам їх шукати. І навіщо це робити, навіщо наражатися на небезпеку, якщо кажуть, що не лізь".

За словами водолаза-рятувальника з 37-річним стажем Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби Віктора Михайлова, минулої зими йому довелося двічі рятувати рибалок: " Ми щодня тут чергуємо, дивимося за водоймою, це наша зона відповідальності. Дуже часто діти виходять. Стараємося їх попереджати. І рибалки. Минулого року довелося витягувати двох людей, рятувати. Ось тут, неподалік від острова. Дві людині, двоє рибалок, вони вже в такий час пішли, коли лід був зовсім ніякий".

Рятувальна станція обладнана трапами, рятувальними колами, каже Віктор. Є рятувальний гідрокостюм. На лід менше 10 сантиметрів виходити небезпечно, розповідає водолаз-рятувальник. Однак, додає, він вже починає підтаювати, і з кожним днем стає все тонше і тонше.

Дитину, яка провалилася під лід минулого тижня, вдалося врятувати, говорить пресофіцерка головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій області Марина Козак. Додає: "Провели інформаційно-роз’яснювальний рейд, аби застерегти громадян не виходити на тонкий лід. Адже температурні показники вже плюсові, і це може закінчитися фатально. З початку цього року вже зафіксовано три випадки загибелі на водоймах області. Стався випадок, де в Волочиську на місцевій водоймі двоє хлопчаків провалилися під лід. Одному з них вдалося вибратися. Він злякався і втік, іншого врятували наші рятувальники".

За словами інспектора сектору ювенальної превенції Хмельницького районного управління поліції Артема Лавришина, відповідальності за перебування людини на тонкому льодові немає: "Але ви повинні розуміти: ваша безпека залежить від самих вас. Тим, що ви виходите на тонку кригу, ви закликаєте і подаєте приклад для інших також виходити на цю кригу".

За словами Марини Козак, у 2021 році в області четверо людей потонули, пропалившись під кригу.

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