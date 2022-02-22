"Реальні історії Голокосту". У Чернівцях покажуть виставу про геноцид євреїв

У центрі Івана Миколайчука відбудеться прем'єра вистави "Паперовий ковчег". Постановка описує події в Чернівцях під час Другої світової війни, зокрема створення гетто для євреїв.
Про це йдеться на сторінці центру Івана Миколайчука в Facebook.
Спектакль відбудеться у форматі докудрами. Це поєднання вистави та кіно. Тобто деякі сцени показуватимуть на екрані, а інші — гратимуть ті ж актори на сцені. Про це розповів в етері Українського радіо Буковина режисер Іван Данілін.
Прем'єра відбудеться 27 лютого. За словами Даніліна, до неї почали готуватися наприкінці минулого року.
Сценарій створили за книгою "Траян Попович. Сповідь. Біографія. Свідчення". У книзі йдеться про те, як міський голова Чернівців під час Другої світової війни врятував від депортації тисячі євреїв.
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Авторкою сценарію є буковинська письменниця Іванна Стеф'юк. За її словами, у постановці також згадують і про іншого тогочасного рятівника євреїв німецького консула в Чернівцях Фріца Шельгорна.
Початок о 18:00. Вистава має дві дії без антракту.
Під час прем'єри гру акторів зніматимуть на три камери, аби створити телевиставу.
Вхід вільний за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.
Що відомо
- Внаслідок Голокосту в період 1941–1944 років єврейство Буковини зазнало жорстоких страждань та випробувань, величезних людських та матеріальних втрат, що остаточно підірвало суспільні, економічні, культурні позиції єврейського населення міста.
- За словами директора музею історії та культури євреїв Буковини Миколи Кушніра, з чернівецького гетто депортували понад 28 тисяч євреїв. А завдяки Траяну Поповичу приблизно 16 тисяч євреїв змогли врятуватися та лишитися в місті як робоча сила.
- Євреїв з Чернівців та Буковини вивозили у Трансністрію. Це територія нинішньої Вінницької, Миколаївської та Одеської областей, яка була під контролем Румунії. Уряд Антонеску впровадив там цивільне адміністративне управління. У Трансністрії євреїв зобов'язували працювати у сільськогосподарській та промисловій сфері. Це супроводжувалось вбивствами, голодом та катуваннями. Також євреї гинули під час етапування у відкритих вагонах.
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