"Реальні історії Голокосту". У Чернівцях покажуть виставу про геноцид євреїв

У центрі Івана Миколайчука відбудеться прем'єра вистави "Паперовий ковчег". Постановка описує події в Чернівцях під час Другої світової війни, зокрема створення гетто для євреїв.

Про це йдеться на сторінці центру Івана Миколайчука в Facebook.

Спектакль відбудеться у форматі докудрами. Це поєднання вистави та кіно. Тобто деякі сцени показуватимуть на екрані, а інші — гратимуть ті ж актори на сцені. Про це розповів в етері Українського радіо Буковина режисер Іван Данілін.

Прем'єра відбудеться 27 лютого. За словами Даніліна, до неї почали готуватися наприкінці минулого року.

Фото: Facebook/Паперовий ковчег Кадр з вистави

Сценарій створили за книгою "Траян Попович. Сповідь. Біографія. Свідчення". У книзі йдеться про те, як міський голова Чернівців під час Другої світової війни врятував від депортації тисячі євреїв.

Авторкою сценарію є буковинська письменниця Іванна Стеф'юк. За її словами, у постановці також згадують і про іншого тогочасного рятівника євреїв німецького консула в Чернівцях Фріца Шельгорна.

Початок о 18:00. Вистава має дві дії без антракту.

Під час прем'єри гру акторів зніматимуть на три камери, аби створити телевиставу.

Вхід вільний за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Що відомо

Внаслідок Голокосту в період 1941–1944 років єврейство Буковини зазнало жорстоких страждань та випробувань, величезних людських та матеріальних втрат, що остаточно підірвало суспільні, економічні, культурні позиції єврейського населення міста.

За словами директора музею історії та культури євреїв Буковини Миколи Кушніра, з чернівецького гетто депортували понад 28 тисяч євреїв. А завдяки Траяну Поповичу приблизно 16 тисяч євреїв змогли врятуватися та лишитися в місті як робоча сила.

Євреїв з Чернівців та Буковини вивозили у Трансністрію. Це територія нинішньої Вінницької, Миколаївської та Одеської областей, яка була під контролем Румунії. Уряд Антонеску впровадив там цивільне адміністративне управління. У Трансністрії євреїв зобов'язували працювати у сільськогосподарській та промисловій сфері. Це супроводжувалось вбивствами, голодом та катуваннями. Також євреї гинули під час етапування у відкритих вагонах.

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