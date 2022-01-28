Вірші, які вціліли у війну. Історія єврейської дівчинки з чернівецького гетто

Буковинка Зельма Меербаум-Айзінґер стала жертвою Голокосту у 18 років. Її з Чернівців доправили до трудового табору на Вінниччині. Про вірші дівчини знали лише її друзі. Завдяки їм поезія вціліла після війни й смерті авторки. У марафоні до Дня пам'яті жертв Голокосту розповідаємо історію Зельми.

Роки до війни

Зельма народилась у 1924 році у незаможній єврейській сім’ї. Незадовго після свого народження втратила батька. Про це йдеться у документах, що збереглись державному архіві Чернівецької області. Сім’я проживала на околиці Чернівців. Початкову освіту Зельма здобувала у румунській школі. Потім продовжила навчання у ліцеї Гофманна, що був розташований на сучасній вулиці Лесі Українки.

У той час Зельма вступає до єврейської скаутської організації «Гошомер Гацаїр», де через кохання починає писати вірші. У дослідженнях музею історії та культури євреїв Буковини йдеться про те, що уже з 1939 року вчителі ліцею проявляли антисемітське ставлення до єврейських учнів.

Зельма була підлітком, коли розпочалась окупація Буковини. У той час у Чернівцях за наказом румунської адміністрації створили гетто. Там мали на меті зібрати усіх євреїв міста для депортації до Трансністрії. Так нацисти хотіли "очистити" Буковину.

Справа: Зельма / Держархів Чернівецької області

Депортація у Трансністрію

Сім’я Зельми у 1941 році врятувалась від першої хвилі депортації завдяки авторизації тодішнього бургомістра Траяна Поповича. Таку можливість давали євреям, які володіли професіями потрібними місту. Після усунення тодішнього міського голови Поповича – авторизація втрачає свою силу і Зельма з сім'єю потрапляють у потяг до Трансністрії.

Декілька днів вона їхала в переповненому товарному вагоні. У Трансністрії вони будували військову трасу. У грудні Зельма захворіла на тиф, два тижні приховувала свою хворобу, бо таких євреїв у таборі одразу розстрілювали. Від тифу вона померла того ж місяця.

Суспільне Буковина

Вірші Зельми

До того, як відправитись у Трансністрію, дівчина встигла передати подрузі альбом з віршами. Та обіцяла віддати їх Лейзеру, хлопцю, у якого була закохана Зельма. Альбом вцілів.

Там збереглись понад 50 поезій дівчини. У них — символи природи, квітів, дощу. У них не йдеться про війну й окупацію. Вцілілий альбом перетворив у збірку поезій вчитель дівчини. У 1976 році він видав її друком.

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