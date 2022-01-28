Вірші, які вціліли у війну. Історія єврейської дівчинки з чернівецького гетто

Буковинка Зельма Меербаум-Айзінґер стала жертвою Голокосту у 18 років. Її з Чернівців доправили до трудового табору на Вінниччині. Про вірші дівчини знали лише її друзі. Завдяки їм поезія вціліла після війни й смерті авторки. У марафоні до Дня пам'яті жертв Голокосту розповідаємо історію Зельми.
Роки до війни
Зельма народилась у 1924 році у незаможній єврейській сім’ї. Незадовго після свого народження втратила батька. Про це йдеться у документах, що збереглись державному архіві Чернівецької області. Сім’я проживала на околиці Чернівців. Початкову освіту Зельма здобувала у румунській школі. Потім продовжила навчання у ліцеї Гофманна, що був розташований на сучасній вулиці Лесі Українки.
У той час Зельма вступає до єврейської скаутської організації «Гошомер Гацаїр»Міжнародна єврейська молодіжна організація, де через кохання починає писати вірші. У дослідженнях музею історії та культури євреїв Буковини йдеться про те, що уже з 1939 року вчителі ліцею проявляли антисемітське ставлення до єврейських учнів.
Зельма була підлітком, коли розпочалась окупація Буковини. У той час у Чернівцях за наказом румунської адміністрації створили гетто. Там мали на меті зібрати усіх євреїв міста для депортації до Трансністрії. Так нацисти хотіли "очистити" Буковину.
Депортація у Трансністрію
Сім’я Зельми у 1941 році врятувалась від першої хвилі депортації завдяки авторизації дозвіл на роботу за фахомтодішнього бургомістра Траяна Поповича. Таку можливість давали євреям, які володіли професіями потрібними місту. Після усунення тодішнього міського голови Поповича – авторизація втрачає свою силу і Зельма з сім'єю потрапляють у потяг до Трансністрії.
Декілька днів вона їхала в переповненому товарному вагоні. У Трансністрії вони будували військову трасу. У грудні Зельма захворіла на тиф, два тижні приховувала свою хворобу, бо таких євреїв у таборі одразу розстрілювали. Від тифу вона померла того ж місяця.
Вірші Зельми
До того, як відправитись у Трансністрію, дівчина встигла передати подрузі альбом з віршами. Та обіцяла віддати їх Лейзеру, хлопцю, у якого була закохана Зельма. Альбом вцілів.
Там збереглись понад 50 поезій дівчини. У них — символи природи, квітів, дощу. У них не йдеться про війну й окупацію. Вцілілий альбом перетворив у збірку поезій вчитель дівчини. У 1976 році він видав її друком.
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Що відомо
- Внаслідок Голокосту в період 1941–1944 років єврейство Буковини зазнало жорстоких страждань та випробувань, величезних людських та матеріальних втрат, що остаточно підірвало суспільні, економічні, культурні позиції єврейського населення міста.
- За оцінками в 1941 – 1942 роках за Дністер було депортовано в табори приблизно 50 тисяч єврейських громадян міста Чернівці і тільки 18 тисяч вижили на каторгах.
- Євреїв з Чернівців та Буковини вивозили у Трансністрію. Це територія нинішньої Вінницької, Миколаївської та Одеської областей, яка була під контролем Румунії. Уряд Антонеску впровадив там цивільне адміністративне управління. У Трансністрії євреїв зобов'язували працювати у сільськогосподарській та промисловій сфері. Це супроводжувалось вбивствами, голодом та катуваннями. Також євреї гинули під час етапування у відкритих вагонах.