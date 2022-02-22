КПВВ Станиця Луганська працює у звичному режимі — прикордонники

22 лютого КПВВ "Станиця Луганська" працювала у звичному режимі. Через пункт пропуску станом на 16:00 на окуповану територію пройшли 381 людина, у зворотному напрямку — 600 людей.
Про це в ефірі Суспільного повідомив речник Східного регіонального управління ДПС України Ігор Лизогуб.
За інформацією Лизогуба, кількість людей, які перетинають КПВВ, зменшилась у двоє у порівнянні з днями до загострення ситуації на фронті.
"Прикордонники уважно відстежують ситуацію у місцях виконання завдань. Безпосередньо на КПВВ ми готові надати громадянам укритись та забезпечити їх безпеку", — сказав Лизогуб.
Що відомо
- Контрольний пункт "Новотроїцьке" 21 лютого перетнуло близько 300 людей. Про це Суспільному повідомила заступниця начальника Донецького прикордонного загону Інна Кишук.
- 22 лютого о 12.30 через обстріли пошкоджено трансформатор зв'язку Луганської ТЕС. В результаті виникло загоряння
- 21 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.