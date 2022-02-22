КПВВ Станиця Луганська працює у звичному режимі — прикордонники

22 лютого КПВВ "Станиця Луганська" працювала у звичному режимі. Через пункт пропуску станом на 16:00 на окуповану територію пройшли 381 людина, у зворотному напрямку — 600 людей.

Про це в ефірі Суспільного повідомив речник Східного регіонального управління ДПС України Ігор Лизогуб.

За інформацією Лизогуба, кількість людей, які перетинають КПВВ, зменшилась у двоє у порівнянні з днями до загострення ситуації на фронті.

"Прикордонники уважно відстежують ситуацію у місцях виконання завдань. Безпосередньо на КПВВ ми готові надати громадянам укритись та забезпечити їх безпеку", — сказав Лизогуб.

Що відомо

Контрольний пункт "Новотроїцьке" 21 лютого перетнуло близько 300 людей. Про це Суспільному повідомила заступниця начальника Донецького прикордонного загону Інна Кишук.

22 лютого о 12.30 через обстріли пошкоджено трансформатор зв'язку Луганської ТЕС. В результаті виникло загоряння

21 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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