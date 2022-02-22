Дзеркальна дата: 22.02.2022 на Рівненщині побралися 90 пар молодят

На Рівненщині 22 лютого 2022 року одружилося 90 пар молодят. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу ДРАЦС в Рівненській області Катерина Новікова. Підвищене бажання взяти шлюб саме цього дня вона пояснила дзеркальністю дати.

За даними Катерини Новікової, зазвичай у будень на Рівненщині реєструють не більше десяти шлюбів, а 22 лютого 2022 року таких удев'ятеро більше. У їх числі – рівняни Владислав та Ірина Шатало.

"Вибирали заздалегідь і дату вибрали таку, тому що вона дзеркальна і містить багато двієчок, а цифра два символізує пару. І, напевно, вона сприяє укладанню щасливого шлюбу. В нас був вибір між 2 лютого і 22-м, зупинилися все-таки на останньому. 22.02.2022 – дата цікавіша", – пояснили свій вибір молодята.

Фото: Суспільне Рівне Владислав та Ірина Шатало

Владислав та Ірина взяли шлюб у залі камерної та органної музики. Головна адміністраторка закладу Ірина Муковоз зауважила, що зазвичай пари обирають подібні дати, бо вірять, що вона принесе їм щастя у подружньому житті.

"Вони опираються на думку астрологів, що саме в таку дзеркальну дату дуже добре починати якісь нові справи. І з позитивною енергією вони входять у свій шлюб, у створення сім'ї. І така дата дуже добре запам'ятовується на майбутнє", – зазначила Ірина Муковоз.

22 лютого у Рівному загалом взяли шлюб 52 пари. Олексій та Олена Смишляєві одружилися в Рівненському відділі ДРАЦСу.

"Довго не вибирали. Думали за 12.02, але обрали 22.02.22, так вирішила дружина. Так навіть краще, 22.02.22 – дзеркальна дата, як кажуть", – сказав Олексій Смишляєв.

Фото: Суспільне Рівне Олексій та Олена Смишляєві

Очільниця відділу ДРАЦСу Рівненської області Катерина Новікова повідомила, що з початку року найбільша кількість охочих одружитися припала саме на 22 лютого.

"У нас подібна дата цього року була 02.02.2022. Тоді зареєструвало шлюб тільки 20 пар у Рівному. А на сьогодні в місті заплановано 52 одруження. Більшість наречених обирають красиві дати, які легко запам'ятати, не переплутати з іншими числами", – зазначила Катерина Новікова.

В області 22 лютого 2022 року, за її даними одружилося 90 пар.

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