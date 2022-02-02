02.02.2022: чому рівняни для шлюбу частіше обирають "дзеркальну" дату

У Рівному 2-го лютого одружилися 16 пар молодят. Вісім з них взяли шлюб в Міському будинку культури, інші – в РАЦСі. Про це розповіли у Західному міжрегіональному представництві Мін'юсту.

Наречені, з якими поспілкувалося Суспільне, дату 02.02.2022 вважають особливою, адже вона "дзеркальна". Вірять: якщо побратися в такий день, то сімейне життя буде щасливим.

Дмитро і Вікторія – одна з восьми пар, які 2 лютого взяли шлюб за добу у Рівненському міському будинку культури. Молодята розповіли Суспільному, чому саме обрали дзеркальну дату.

"Мені завжди здавалось, що два – це пара. Вона, як сказала: "Давай одружимося 2-го, я кажу дійсно, два – пара, хороший знак – одружуємось", – розповів наречений Дмитро Похитун.

Наречена Вікторія Сидорук каже, історія у них більш креативна:

"Нам сподобалася дата 02.02. 2022. На другу годину саме була наша урочистість і ми вирішили, що це така конкретна пара на все життя. Ця магія цифр несе в собі, якусь енергетику".

Заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Оксана Сальчук каже: щороку в дзеркальні дати одружується найбільша кількість пар. Цей рік не є винятком.

"02.02.2022 року у нас 26 пар по Рівненській області вирішили одружитися. По Рівному – вісім, шлюб за добу вибрали таку послугу і вісім у міському відділі РАЦС. Другого лютого 16 пар у місті Рівному одружується", – каже Оксана Сальчук.

Вона додає: причини для одруження в цю дату в кожного свої.

"Хто в що вірить, сподівається і дуже хоче, щоб життя у нього було стабільне, гарне, щасливе. В основному, звичайно, це жінки, а вже чоловіки йдуть за жінками, підтримують їхні бажання, щоб вони були щасливі", – додає заступниця начальника.

Священник Свято-Покровського кафедрального собору ПЦУ Петро Мартинюк каже: будь-які числа жодним чином не впливають на подружнє життя.

"Не цифри визначають, щасливий шлюб чи нещасливий шлюб, а любов у сім'ї, взаєморозуміння, мир, взаємодопомога — це є ключове. Все інше, що є додаткове, воно є необов'язковим, а інколи навіть і абсурдним. Тому пам'ятаймо про те, що саме Бог благословляє сім'ю", – каже священник.

Як розповіла Оксана Сальчук, 22 лютого 2022 року мають намір одружитися 22 пари.

Автор: Юрій Чорнобривець

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