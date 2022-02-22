"Ми повинні просувати українську мову", — Олег Сенцов про фільм "Носоріг"

За чотири дні у широкому прокаті кримінальна драма "Носоріг" зібрала 3,6 мільйони гривень. Про це в ефірі українського радіо: Вінниця розповів сценарист та режисер фільму Олег Сенцов.

Про що фільм

У стрічці показаний кримінальний світ України 90-х років. Знімали українською мовою, яка непритаманна цій епосі.

"По-перше, це умова для національного фільму, який знімається частково за державні гроші. По-друге, така моя позиція. Ми повинні просувати українську мову будь-де. Це теж впливає на людей, молоде покоління. “Перелопатити” кримінальний сленг на українську, було не легко. Але він звучить органічно та не ріже слух. Є трохи російської, німецької мов, які не перевищують 10 відсотків", — каже Олег Сенцов.

Фільм починається дитинством героя у Радянському Союзі, закінчується — кінцем 90-х років.

Олег Сенцов на зйомках фільму "Носоріг". Фото: зі сторінки Олега Сенцова у Фейсбук

Вікове обмеження

Через наявність жорстоких сцен, стрічка має обмеження по віку — від 16 років. Мета фільму не романтизувати кримінальний світ, а вплинути на свідомість підлітків, каже Олег Сенцов.

"Фільм максимально реалістично показує свій час. Загалом маємо ефект, що таке життя швидке і барвисте, але дуже погано закінчується і для тебе, і для оточення, і для родини. Це висновок, який зробить глядач — молоде покоління, яке досі переймається російським та світовим кінематографом, де людей вбивають на ліво і на право. Я показав це з іншого боку, щоб такий спосіб життя і вчинки викликали огиду. Можливо когось це врятує від недоброго шляху", — каже режисер.

Українська музика 90-х

Третина музики із фільму притаманна епосі 90-х років, третина — російська. Але найважче, за словами сценариста, було обрати українські хіти.

"Нашої музики початку 90-х — 94-х років дуже мало. Потрібно, щоб вона була якісна, впізнавана, як хіт, та доречна до епізоду, де використовується. Збирав музику, яка підходила, по крупицях. Але вона стоїть влучно. Бачу відгуки і люди кажуть, що саундтрек працює дуже класно", — говорить Олег Сенцов.

Що відомо

У 2012 році проект фільму представляли на індустрійній платформі Міжнародного кінофестивалю в Софії в Болгарії.

Світова прем’єра відбулася 9 вересня 2021-го року у конкурсній програмі Горизонти 78-го Венеційського кінофестивалю.

Українська – 17 лютого 2022. Навесні з’явиться на платформі Netflix.

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