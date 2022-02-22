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“Гончарському роду нема переводу”. У Вінниці презентували понад сотню виробів
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“Гончарському роду нема переводу”. У Вінниці презентували понад сотню виробів

Юлія Бараболя
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“Гончарському роду нема переводу”. У Вінниці презентували понад сотню виробів У Вінниці презентували понад сотню гончарних виробів. Фото: Суспільне Вінниця

У вінницькому краєзнавчому музеї презентували виставку “Гончарському роду нема переводу”. На ній презентували понад сютню гончарних виробів та археологічні знахідки. Про це Суспільному розповіла організаторка виставки Лілія Гальчевська.

“Гончарському роду нема переводу”. У Вінниці презентували понад сотню виробівФото: Суспільне Вінниця

“Гончарському роду нема переводу”. У Вінниці презентували понад сотню виробівФото: Суспільне Вінниця

“Гончарському роду нема переводу”. У Вінниці презентували понад сотню виробівФото: Суспільне Вінниця

"Праця гончара, вона дуже важка і технологічні процеси виготоевлення вони складні, за один день це не зробиш", – розповідає Лілія Гальчевська.

До виставки готувались майже рік, до неї долучились 16 майстрів з різних куточків України. Серед них і Михайло Діденко.

“Гончарському роду нема переводу”. У Вінниці презентували понад сотню виробівНа фото Михайло Діденко. Джерело: Суспільне

Чоловік розповідає, займається керамікою 15 років.

"Я представляю свої гончарні речі – форми, чайник. Також я займаюсь народною іграшкою, тому там є невеличкі скульптурки – свищики, дерево як символ життя, пташечка, олень", – каже Михайло Діденко.

“Гончарському роду нема переводу”. У Вінниці презентували понад сотню виробівФото: Суспільне Вінниця

“Гончарському роду нема переводу”. У Вінниці презентували понад сотню виробівФото: Суспільне Вінниця

“Гончарському роду нема переводу”. У Вінниці презентували понад сотню виробівФото: Суспільне Вінниця

Триватиме виставка до 1 травня.

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