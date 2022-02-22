“Гончарському роду нема переводу”. У Вінниці презентували понад сотню виробів

У вінницькому краєзнавчому музеї презентували виставку “Гончарському роду нема переводу”. На ній презентували понад сютню гончарних виробів та археологічні знахідки. Про це Суспільному розповіла організаторка виставки Лілія Гальчевська.

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

"Праця гончара, вона дуже важка і технологічні процеси виготоевлення вони складні, за один день це не зробиш", – розповідає Лілія Гальчевська.

До виставки готувались майже рік, до неї долучились 16 майстрів з різних куточків України. Серед них і Михайло Діденко.

На фото Михайло Діденко. Джерело: Суспільне

Чоловік розповідає, займається керамікою 15 років.

"Я представляю свої гончарні речі – форми, чайник. Також я займаюсь народною іграшкою, тому там є невеличкі скульптурки – свищики, дерево як символ життя, пташечка, олень", – каже Михайло Діденко.

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Триватиме виставка до 1 травня.

Читайте також

Вінницю прикрасили стендами із зображенням втрачених будівель