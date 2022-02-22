“Гончарському роду нема переводу”. У Вінниці презентували понад сотню виробів

У вінницькому краєзнавчому музеї презентували виставку “Гончарському роду нема переводу”. На ній презентували понад сютню гончарних виробів та археологічні знахідки. Про це Суспільному розповіла організаторка виставки Лілія Гальчевська.
"Праця гончара, вона дуже важка і технологічні процеси виготоевлення вони складні, за один день це не зробиш", – розповідає Лілія Гальчевська.
До виставки готувались майже рік, до неї долучились 16 майстрів з різних куточків України. Серед них і Михайло Діденко.
Чоловік розповідає, займається керамікою 15 років.
"Я представляю свої гончарні речі – форми, чайник. Також я займаюсь народною іграшкою, тому там є невеличкі скульптурки – свищики, дерево як символ життя, пташечка, олень", – каже Михайло Діденко.
Триватиме виставка до 1 травня.
Читайте також
Вінницю прикрасили стендами із зображенням втрачених будівель