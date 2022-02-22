У вінницькій обласній науковій бібліотеці ім. Тімірязєва можна влаштувати фотосесію. Директорка закладу Лариса Сеник говорить, почали помічати, що їхні користувачі охоче фотографуються на фоні книжкових полиць та виставок.

"Наші працівники почали помічати, що наші відвідувачі фотографуються біля стелажів, біля книжкових виставок і це нас наштовхнуло на таку думку: чому б не запропонувати для відвідувачів фотосесію як послугу", — каже Лариса Сеник.

Фото: Суспільне Вінниця

Така послуга платна, каже Лариса Сеник. За годину фотосесії — 150 гривень, якщо фотографується одна-дві людини. Для групи людей — 350 гривень.

Гроші витрачають на закупівлю дезінфекуючих засобів, захисних масок та передплату періодичних видань.

Фото: Суспільне Вінниця

Богдан Мельник серед книжкових стелажів фотографує вперше. Фотографією займається 4 роки.

"Ця атмосфера відрізняється від студійної. Тут можна придумати багато ракурсів, тут багато можливостей для польоту фантазії. Це круто", — розповідає Богдан Мельник.

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

На фотосесію в бібліотеку прийшла Ірина Новосьолова. Дівчина — блогерка, тому, каже, фото мають бути креативними.

"Для мене це вперше, це зміна локації, тут своя атмосфера, можна побачити книгу, яка коштує 30 тисяч гривень, її можна потримати в руках, погортати", — каже Ірина Новосьолова.

Фото: Суспільне Вінниця

З початку цього року в читальні вже відбулось до десятка фотосетів.

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