На Івано-Франківщині синоптики оголосили штормове попередження через загрозу сходження лавин у горах. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Як йдеться у повідомленні, 23 лютого у горах Івано-Франківської області очікують значну сніголавинну небезпеку третього рівня. Тому рятувальники радять туристам утриматися від походів у високогір'я.

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Станом на ранок 22 лютого на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний, 6-8 м/с. Температура повітря опустилася до -8°C.

За сніголавинних станцій, станом на 08:00 22 лютого:

на станції Пожежевська температура повітря — 2,8°C морозу, хмарно, вітер південно-західний, 5-7 м/с. Висота снігового покриву — 70-235 см. Сніг свіжий, стабільний;

на станції Плай температура — 5,4°C морозу, вітер південно-західний, 4-6 м/с, мінлива хмарність. Висота снігового покриву становить 70-90 см. Сніг свіжий, хуртовинний, добре закріплений;

на посту Драгобрат температура повітря — 5,4°C морозу. Висота снігового покриву — 270 см.

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