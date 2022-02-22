На Івано-Франківщині синоптики оголосили штормове попередження через загрозу сходження лавин у горах. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Як йдеться у повідомленні, 23 лютого у горах Івано-Франківської області очікують значну сніголавинну небезпеку третього Сходження лавин ймовірне, зокрема через додаткове навантаження, в основному на крутих схилахрівня. Тому рятувальники радять туристам утриматися від походів у високогір'я.
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Станом на ранок 22 лютого на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний, 6-8 м/с. Температура повітря опустилася до -8°C.
За даними сніголавинних станцій, станом на 08:00 22 лютого:
- на станції Пожежевська температура повітря — 2,8°C морозу, хмарно, вітер південно-західний, 5-7 м/с. Висота снігового покриву — 70-235 см. Сніг свіжий, стабільний;
- на станції Плай температура — 5,4°C морозу, вітер південно-західний, 4-6 м/с, мінлива хмарність. Висота снігового покриву становить 70-90 см. Сніг свіжий, хуртовинний, добре закріплений;
- на посту Драгобрат температура повітря — 5,4°C морозу. Висота снігового покриву — 270 см.
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