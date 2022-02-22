"Дружок", якого врятували учні вінницького ліцею, знайшов домівку

Пес-безхатько на прізвисько "Дружок", якого врятували учні 20-го ліцею Вінниці, знайшов домівку. З літа він жив біля школи і шкутильгав, через зламану лапу. На лікування собаки гроші збирали вчителі, учні та батьки.

Після двох операцій і довготривалої реабілітації у приватній ветклініці, його забрала додому родина Жуковських.

"Сподіваюся, що Дружок стане нашою сім'єю, ми його будемо любити", — каже нова господарка песика Наталя Жуковська.

Фото: Суспільне

Зі зламаною лапою Дружок бігав близько пів року. Спостерігати за стражданнями тварини учні не змогли, каже президент школи Богдан Голумбйовський. Об'єдналися і організували в ліцеї акцію "Допоможи тому, хто не може попросити".

"Зібрали близько 10 тисяч гривень на лікування. Спершу прогноз був не дуже втішним, але він вижив, це чудово", — розповідає Богдан Голумбйовський.

Фото: Суспільне

Оперувати Дружка відмовилися у кількох лікарнях Вінниці. За словами учительки Катерини Гаврилюк, поставити пса на чотири лапи взялися у приватній ветклініці.

Знадобилося дві операції. Спершу на лапу поставили апарат зовнішньої фіксації, втім це не допомогло. Тому встановили на зламану кістку пластину.

Дружку орієнтовно 3 роки, каже ветлікар Денис Осіпов. Тварина вдруге вчилася ходити. Тепер на нього чекає реабілітація.

Фото: Суспільне

Аби у нових господарів собаці було комфортно, учень 20-го ліцею Павло Бондаренко разом з учителем трудового навчання за два дні змайстрували для буду.

"Вирішив допомогти, щоб в Дружка був свій дім", — каже Павло Бондаренко.

Раніше, каже вчителька Катерина Гаврилюк, уроки доброти практикували, але на словах. Тепер реалізували на справі.

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