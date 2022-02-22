Весілля у "дзеркальну" дату. В Ужгороді 22.02.2022 одружилися 15 пар

15 пар одружилися в Ужгородському РАЦСІ 22 лютого. Про це Суспільному повідомила головна спеціалістка відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ольга Рябінічева.

За її словами, майже усі пари, які одружилися 22 лютого, заяви подали у жовтні-листопаді 2021 року. Чотири пари 22.02.2022 обрали урочисті церемонії.

Суспільне Закарпаття

Аліна та Олександр з Ужгорода розповіли Суспільному: "Ми хотіли одружитися саме в цю дату, "дзеркальну".

За словами Ольги Рябінічевої, "дзеркальні" дати весілля в Ужгороді розпочали обирати з 2019 року. У звичайні дні у місцевому РАЦСІ одружується 7-8 пар, а в такі дати вдвічі більше. Зазвичай пари просять не урочисті церемонії. Вони тривають від 10 до 15 хвилин, урочисті — пів години.

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