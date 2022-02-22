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Генконсульство Польщі у Харкові призупинило прийом на невизначений термін
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Генконсульство Польщі у Харкові призупинило прийом на невизначений термін

Тетяна Федоркова
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Генконсульство Польщі у Харкові призупинило прийом на невизначений термін facebook.com/PolishConsulateKharkiv

Генеральне консульство Польщі у Харкові попередило про призупинення прийому громадян з 22 лютого.

Зміни у роботі консульство пояснює організаційними та епідеміологічними причинами, зазначено у повідомленні на офіційній сторінці консульства у Facebook.

Коли робота установи буде відновлена, не вказано.

Днем раніше генконсульство Польщі повідомило про призупинку прийому з візових питань.

Що відомо

  • 19 лютого МЗС Польщі опублікувало заяву, в якій не рекомендувала своїм громадянам відвідувати 10 областей сходу та півдня України, а також окупований Крим через непередбачувану безпекову ситуацію.
  • Російські консульства в Харкові, Одесі та Львові призупинили прийом людей, пояснюючи заходи ситуацією з COVID-19 та "оптимізацією штату".
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