Генконсульство Польщі у Харкові призупинило прийом на невизначений термін

Генеральне консульство Польщі у Харкові попередило про призупинення прийому громадян з 22 лютого.
Зміни у роботі консульство пояснює організаційними та епідеміологічними причинами, зазначено у повідомленні на офіційній сторінці консульства у Facebook.
Коли робота установи буде відновлена, не вказано.
Днем раніше генконсульство Польщі повідомило про призупинку прийому з візових питань.
Що відомо
- 19 лютого МЗС Польщі опублікувало заяву, в якій не рекомендувала своїм громадянам відвідувати 10 областей сходу та півдня України, а також окупований Крим через непередбачувану безпекову ситуацію.
- Російські консульства в Харкові, Одесі та Львові призупинили прийом людей, пояснюючи заходи ситуацією з COVID-19 та "оптимізацією штату".