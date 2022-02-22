Генконсульство Польщі у Харкові призупинило прийом на невизначений термін

Генеральне консульство Польщі у Харкові попередило про призупинення прийому громадян з 22 лютого.

Зміни у роботі консульство пояснює організаційними та епідеміологічними причинами, зазначено у повідомленні на офіційній сторінці консульства у Facebook.

Коли робота установи буде відновлена, не вказано.

Днем раніше генконсульство Польщі повідомило про призупинку прийому з візових питань.

Що відомо