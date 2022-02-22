Кисневі станції продовжують встановлювати в лікарнях Хмельниччини

Сьогодні, 22 лютого, у Хмельницьку центральну районну лікарню та Летичівську багатопрофільну лікарню доставили кисневі станції, закуплені для потреб лікувальних закладів Хмельниччини Міністерством охорони здоров’я.

Про це розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова. За її словами, у Хмельницькій ЦРЛ наразі розгорнуто 100 ліжок для надання стаціонарної допомоги хворим на COVID-19, у Летичівській БЛ – 70 ліжок.

"Нові станції зможуть забезпечити потребу відділень у кисні та знизити залежність від поставок його із заводів-виробників. Це генератор, який вироблятиме кисень з повітря, і зможе забезпечити 50-60 ліжок. Це станції контейнерного типу, тому для їх встановлення немає потреби будувати окреме приміщення, в закладі має бути облаштований лише бетонний майданчик", - каже Інна Михайлова

Невдовзі станції змонтують та підключать до електроживлення та до системи централізованого постачання кисню лікарні.

Що відомо