"Начаклувала 5 мільйонів": у Вінниці винесли вирок "ворожці"

У Вінниці винесли вирок ворожці, яка ошукала жінку на понад 5 мільйонів гривень. Її засудили до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вона обіцяла провести обряд на грошах та ювелірних прикрасах. Про це повідомляють у Вінницькому міському суді.

Із потерпілою познайомилися біля одного із вінницьких салонів краси. Переконала, що її сім'ю зурочено і вмовила провести ритуал з коштами та ювелірними виробами.

"Ворожка" поїхала разом із потерпілою додому. Жінка винесла з будинку гроші та золоті прикраси. Шахрайка забрала цінності та пішла проводити "обряд очищення". Назад не повернулася. Коли жінка зрозуміла, що її ошукали, звернулася до поліції. ⠀⠀ ⠀⠀

Вона має відшкодувати потерпілій матеріальну шкоду у розмірі понад 5 мільйонів гривень. А також заплатить 6 тисяч гривень на правову допомогу та 2 тисячі гривень на користь держави за проведення експертних досліджень та експертиз.

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