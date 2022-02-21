"Поговорили на півмільйона": на Вінниччині розкрили телефонну аферу

Телефонних шахраїв, які ошукали людей майже на півмільйона гривень, викрили оперативники на Вінниччині. Про це йдеться на сайті ГУНП Вінницької області.

Аферу організував 32-річний чоловік, який відбуває покарання за особливо тяжкий злочин у Ладижинській виправній колонії. Він працював разом з іншим 36-річним засудженим та спільницею з Козятина.

Фото: ГУНП області

Шахраї телефонували за випадковими номерами телефонів і представлялися співробітниками банку. Випитували в людей номери карток та коди доступу. Після цього усі кошти переводили на рахунок 42-річної спільниці.

Відомо про десять потерпілих з різних регіонів України, які втратили близько 500 тисяч гривень. Поліція встановлює інших постраждалих.

Фото: ГУНП області

В камерах чоловіків та помешканні їхньої спільниці провели обшуки. Вилучили мобільні телефони, сім карти, планшет, чорнові записи.

Триває досудове розслідування. За такий злочин передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі.

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