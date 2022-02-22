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Пожежа в "Батерфляй": слідство досі не встановило причин загоряння
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Пожежа в "Батерфляй": слідство досі не встановило причин загоряння

Віталій Бондарєв
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Пожежа в "Батерфляй": слідство досі не встановило причин загоряння Фото: Суспільне Вінниця

До 23 червня продовжили досудове розслідування у справі пожежі у заміському комплексі "Батерфляй". Про це 22 лютого під час засідання у Вінницькому міському суді клопотав прокурор Віталій Камінський. Каже, за два місяці слідство не отримало висновки експертиз щодо причин пожежі. Суддя Юрій Ковбаса клопотання задовольнив.

Обвинувачена орендаторка готелю, в якому сталася пожежа, Жанна Орачинська залишається під цілодобовим домашнім арештом. Вона спілкуватися із Суспільним відмовилася.

Пожежа в "Батерфляй": слідство досі не отримало висновки експертиз щодо причин загорянняФото: Суспільне Вінниця

46-річну жінку звинувачують за статтею порушення вимог пожежної безпеки.

Що відомо

  • Пожежа у готельно-ресторанному комплексі "Батерфляй" сталася 22 грудня близько третьої ночі. Евакуювали 60 людей, з них 53 дитини.
  • На базі комплексу саме проходили навчально-тренувальні збори збірної області з тхеквондо. Коли зайнялося, діти були на п'ятому поверсі.
  • Під час пожежі загинула уродженка АР Крим 21-річна дівчина, яка працювала на території комплексу. Дівчина вистрибнула з вікна на шостому поверсі. Від отриманих травм вона померла на місці.
  • Із вікна шостого поверху вистрибнули також 19-річна дівчина та 43-річний чоловік. Останній помер у лікарні.
  • 23 грудня у Вінницькому міському суді орендарці готельно-ресторанного комплексу "Батерфляй" обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 лютого.
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