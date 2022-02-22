До 23 червня продовжили досудове розслідування у справі пожежі у заміському комплексі "Батерфляй". Про це 22 лютого під час засідання у Вінницькому міському суді клопотав прокурор Віталій Камінський. Каже, за два місяці слідство не отримало висновки експертиз щодо причин пожежі. Суддя Юрій Ковбаса клопотання задовольнив.

Обвинувачена орендаторка готелю, в якому сталася пожежа, Жанна Орачинська залишається під цілодобовим домашнім арештом. Вона спілкуватися із Суспільним відмовилася.

Фото: Суспільне Вінниця

46-річну жінку звинувачують за статтею порушення вимог пожежної безпеки.

Що відомо