Кому призначають "Молнупіравір" проти коронавірусу: пояснення черкаських медиків

Пігулки проти коронавірусу "Молнупіравір" сімейні лікарі призначатимуть тим, хто перебуває в групі ризику. На Черкащині препарати розподілять в 35 обласних поліклінік, розповіла Суспільному директорка Черкаської міської інфекційної лікарні Світлана Волгіна.

Це перша партія пігулок від коронавірусу, — повідомила заступниця голови Черкаської облдержадміністрації Лариса Кошова. Коли будуть наступні постачання – інформації від МОЗ поки що не мають.

У черкащанки Оксани Степаненко температура, нежить та головний біль вже декілька днів:

"Почуваю я себе не дуже, тому що маю нежить. Такий вірусний стан", — розповіла Оксана Степаненко.

Суспільне Черкаси Оксана Степаненко та Людмила Румянцева

Чи це не коронавірус – визначають швидким тестом. За 15 хвилин – результат позитивний. Якщо ПЛР-дослідження теж підтвердить хворобу, то жінці, яка хворіє на астму, видадуть препарат "Молнупіравір", – сказала лікарка Людмила Рум’янцева.

"Це противірусний препарат. Це капсули по 200 міліграмів, приймаються двічі на день. Він полегшує стан перебігу і пришвидшує одужання у пацієнтів", — прокоментувала лікарка.

Зараз кожен другий пацієнт хворіє на коронавірус. Пігулки отримуватимуть ті, хто в групі ризику.

"Це люди із серцево-судинними захворюваннями. Із цукровим діабетом, ожирінням. Всі з імунодефіцитами", — зазначила Людмила Румянцева.

Суспільне Черкаси

До П’ятої черкаської поліклініки привезли 60 курсів цих таблеток:

"Упаковки вистачає на п'ять днів лікування і це вважається за достатню дозу для лікування одного пацієнта. Чи будуть подальші доставлення поки що не знаємо", — розповіла заступниця директора Черкаської поліклініки №5 Ірина Струтинська.

Загалом Черкащина отримала 1 536 упаковок, зазначила Світлана Волгіна. Їх передадуть в усі поліклініки області. За її словами, усього замовлено на область 5 300 курсів "Молнупіравіра". Інші противірусні препарати теж подана потреба, але про надходження будемо знати по факту результату.

Суспільне Черкаси

Що відомо

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також