У Мукачеві з 1 березня зростуть тарифи на воду

З 1 березня вартість водопостачання та водовідведення в Мукачеві зросте. Куб води коштуватиме понад 45 гривень. Таке рішення прийняли 22 лютого на засіданні виконкому, — повідомили на сторінці Мукачівської міськради у Facebook.
Рішення зумовлене здорожчанням майже вдвічі вартості електроенергії та обладнання, збільшенням мінімальної зарплати. З 1 березня ціна за водопостачання становитиме 45,18 грн: 25,74 грн коштуватиме водопостачання, 19,44 — водовідведення.
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На сторінці міськради додали: "Без підняття тарифу комунальне підприємство не зможе реалізувати проєкт з переведення міста на цілодобове водопостачання. Наразі в місті цілодобовим водопостачанням вже забезпечені 80% мешканців міста. Так, вже незабаром мешканці 15 вулиць, які отримують воду з водозабору Севастопольський будуть забезпечені водою цілодобово", — йдеться у повідомленні.
Що відомо:
- Наразі в Мукачеві платять майже 29 гривень за водопостачання та водовідведення.
- Востаннє вартість послуг на водопостачання та водовідведення піднімали у 2020 році.