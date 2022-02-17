У Мукачеві планують підняти тариф на водопостачання водовідведення

Збільшити тариф на воду можуть у Мукачеві. Про це Суспільному повідомив керівник "Міського водоканалу" Олег Казибрід. Збільшення тарифу за водопостачання та водовідведення в Мукачеві обговорять у міській раді на засіданні виконкому 22 лютого.

За його словами, наразі вартість водопостачання та водовідведення в Мукачеві становить майже 29 гривень. Його планують підняти до понад 45-ти гривень. Олег Казибрід каже: майже вдвічі зросла вартість паливно-мастильних матеріалів, мінімальна зарплата і вартість обладнання.

"У 2020-му році, коли цей тариф затверджувався вартість електроенергії для підприємства була біля трьох гривень. Із першого січня вартість електроенергії для підприємства складає 5,67 грн. Для подальшої стабільної роботи, для якогось розвитку, для впровадження тих же самих збільшених режимів подачі води нам потрібно додаткові кошти тому що фактично складова витрат електроенергії біля 60 %", — розповів Олег Казибрід.

Читайте також:

З 1 січня вартість водопостачання та водовідведення в Ужгороді коштує 42,86 грн.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram