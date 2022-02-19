У Хмельницькому військовим азам навчали комунальників та працівників міськради

У Хмельницькому для працівників міської ради та комунальних підприємств провели навчання з військової підготовки. Про це повідомили на сторінці у Фейсбук Хмельницької міської ради.

За їхньою інформацією, ази військової справи впродовж трьох годин передавали досвідчені інструктори – офіцери-прикордонники. Практичне навчання організували на чотирьох локаціях.Загалом фахівці провели навчання з бойової підготовки. Працівників міської ради та комунальників ознайомили з правильними позиціями під час стрільби.

"Також комунальники та працівники міськради відпрацювали правила захисту об’єкту у місті, пересування містом тощо. На практичній частині занять потренувались у влучності під час бойової стрільби, відпрацювали відбиття бойового нападу тощо", - йдеться у повідомлені.

За словами Хмельницького міського голови Олександра Симчишина, всі мають бути готові до того, щоб чинити опір і захищати свою рідну землю. "Сьогодні ми проводимо навчання тут, на полігоні, тому що впевнений, що жоден ворог не захоче лізти на територію тієї держави, яка уміє захищатися" - розповів міський голова.

У повідомлені додається, що з наступного тижня навчання будуть продовжуватися, в тому числі і для всіх охочих містян. Про наступні навчання, повідомили у міській раді, повідомлять пізніше.

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