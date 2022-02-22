У службі автомобільних доріг Чернівецької області купили два автомобілі Skoda Kodiaq Style за майже два мільйони гривень. Їх мають доставити до 31 серпня 2022 року.

Про це йдеться в тендері на сайті Prozorro.

У коментарі Суспільному речниця САДу Наталія Гатеж повідомила, що авто закупили для потреб служби, оскільки зараз в автопарку машинам від 11 до 20 років. На балансі САДу 13 авто, 4 з яких мають списати через непридатність.

"Ми обслуговуємо 850 кілометрів доріг. У гірські райони треба їхати дві години — ті машини, що в нас зараз, вже не придатні для цього", — сказала Гатеж.

В угоді йдеться, що машини, які закупили, повинні мати додатковий захист двигуна та захист від каменів — це входить в пакет "Погані дороги". Салон має бути оснащений Bluetooth-підготовкою до мобільного телефону, мати цифровий дисплей, кліматконтроль та круїзконтроль. Також має бути підігрів сидінь і керма та підлокітники з тримачем чашок.

auto.ria.com Skoda Kodiaq Style

Фінальний збір машин, які купили, завершиться цьогоріч.

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