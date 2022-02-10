Управління інфраструктури Чернівецької облдержадміністрації торік купило чотири машини для посадовців. Майже всі — 2021 року випуску. На авто витратили 2 мільйони 700 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті закупівель Рrozorro.

Торік у грудні управління купило авто Toyota Corolla 2020 року випуску. Його максимальна швидкість 190 кілометрів на годину. Машина обладнана мультиінформаційним дисплеєм на панелі, аудіосистемою на шість динаміків та системою Bluetooth. ОДА пропонувала за авто 600 тисяч гривень, а купила — на три тисячі дешевше.

Toyota Corolla 2020.

Того ж місяця купили Hyundai Elantra 2021 року випуску. Максимальна швидкість машини — 195 кілометрів на годину. Авто має підігрів керма, монітор, підтримує систему Bluetooth. Машина вартує 599 900 гривень, на закупівлі зекономили сто гривень.

auto.ria.com Hyundai Elantra 2021.

Найдорожчою машиною, яку купило управління, є Toyota Camry Hybrid 2021. Вона вартує майже 970 тисяч гривень. На електронних торгах зекономили понад 10 тисяч. Максимальна швидкість — 190 кілометрів на годину. Салон оздоблений шкірою та має підігрів сидінь. Авто обладнане мультимедійною та аудіосистемою.

Прозоро Авто, яке купила ОДА.

У березні управління купило авто Skoda Octavia A8 Ambition 2021 року випуску. За нього пропонували 600 тисяч гривень, купили на тисячу гривень дешевше.

auto.ria.com Skoda Octavia A8 Ambition.

У відповіді на інформаційний запит Суспільного управління інфраструктури відповіло, що машини потрібні для виконання службових обов'язків. Повідомили, що на балансі управління є два авто.

За словами заступниці директора департаменту комунікацій ОДА Марії Жиряди, управління могло купити машини й передати їх в користування іншим відділам.

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