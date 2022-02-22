Луганська ТЕС частково відновила роботу

У Луганській області ремонтні бригади відновили електропостачання у частину населених пунктів. Про це Суспільному повідомила прессекретарка Луганського енергетичного об'єднання Юлія Рибалка.
"Було запитано 21 трансформаторну підстанцію, 15 725 ми забезпечили електроенергією, це 20 населених пунктів. У нас залишається знеструмленими 130 підстанцій, це 13 046 абонентів без світла, 17 населених пунктів повністю без електроенергії та 3 частково", —розповіла Юлія Рибалка.
За словами Юлії Рибалки, досі знеструмленими залишаються населені пункти у Попаснянському та Щастинському районі. В населених пунктах досі тривають обстріли й ремонтні бригади не мають змоги приступити до усунення розривів мережі.
Юлія Рибалка додала, що частково Луганська ТЕС відновила роботу.
Що відомо
- Через обстріли окупантів зупинено роботу Луганської ТЕС
- Енергопостачання Луганщини здійснюється через підстанцію Кремінська