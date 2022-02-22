Луганська ТЕС частково відновила роботу

У Луганській області ремонтні бригади відновили електропостачання у частину населених пунктів. Про це Суспільному повідомила прессекретарка Луганського енергетичного об'єднання Юлія Рибалка.

"Було запитано 21 трансформаторну підстанцію, 15 725 ми забезпечили електроенергією, це 20 населених пунктів. У нас залишається знеструмленими 130 підстанцій, це 13 046 абонентів без світла, 17 населених пунктів повністю без електроенергії та 3 частково", —розповіла Юлія Рибалка.

За словами Юлії Рибалки, досі знеструмленими залишаються населені пункти у Попаснянському та Щастинському районі. В населених пунктах досі тривають обстріли й ремонтні бригади не мають змоги приступити до усунення розривів мережі.

Юлія Рибалка додала, що частково Луганська ТЕС відновила роботу.

Що відомо

Через обстріли окупантів зупинено роботу Луганської ТЕС

Енергопостачання Луганщини здійснюється через підстанцію Кремінська

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