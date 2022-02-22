logo logo
Луганська ТЕС частково відновила роботу
ДОНБАСООСІНФРАСТРУКТУРАРегіони

Луганська ТЕС частково відновила роботу

Антон Степура
·
Луганська ТЕС частково відновила роботу Луганская ТЕЦ, фото: Вікіпедія

У Луганській області ремонтні бригади відновили електропостачання у частину населених пунктів. Про це Суспільному повідомила прессекретарка Луганського енергетичного об'єднання Юлія Рибалка.

"Було запитано 21 трансформаторну підстанцію, 15 725 ми забезпечили електроенергією, це 20 населених пунктів. У нас залишається знеструмленими 130 підстанцій, це 13 046 абонентів без світла, 17 населених пунктів повністю без електроенергії та 3 частково", —розповіла Юлія Рибалка.

За словами Юлії Рибалки, досі знеструмленими залишаються населені пункти у Попаснянському та Щастинському районі. В населених пунктах досі тривають обстріли й ремонтні бригади не мають змоги приступити до усунення розривів мережі.

Юлія Рибалка додала, що частково Луганська ТЕС відновила роботу.

Що відомо

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди