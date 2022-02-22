На Черкащині скоротилась кількість щеплень проти COVID-19. Чому так сталось

Кількість щеплень проти коронавірусу за добу в Черкасах суттєво скоротилася, розповіла Суспільному сімейна лікарка Валентина Киркиченко. За її словами, в листопаді за день вакцинували 500-600 людей, в лютому – 50-60.
За словами сімейної лікарки Валентини Киркиченко, яка вакцинує в Центрі підвищення кваліфікації, черкасці йдуть отримувати другу та бустерну дозу. Втім є й такі, які отримують першу.
Другу дозу Pfizer отримав Руслан Блінов. Чи робити щеплення проти коронавірусу, чоловік довго вагався. У січні зробив першу дозу.
"Абсолютно чудово. Ніяких наслідків не було. Трішки поболювало плече. Не було ні температури, нічого такого. Є надія на те, що якщо буде захворювання коронавірусом, то буде полегшене сприйняття організму, у легкій формі просто", — сказав Руслан Блінов.
Володимиру Коновалову вкололи бустерну дозу вакциною Moderna. Чоловік імунізується, бо по роботі, за його словами, часто спілкується з людьми:
"Це моє власне рішення й багато спілкування з людьми. Тому треба захиститися".
Чоловік пояснив, що заявку на отримання коштів за вакцинацію не подавав.
У пункті щеплення, що у Центрі підвищення кваліфікації, раніше працювала бригада із п'яти-семи медиків, зараз же лишили двоє, розповіла лікарка Валентина Киркиченко.
"Зараз працюємо удвох: лікар і медсестра. Людей звичайно менше нині, бо основна частина населення вже вакцинована. В основному люди йдуть щепитися на другу дозу і бустерну дозу. Є поодинокі випадки, що люди приходять і щепляться першою дозою", — пояснила лікарка.
Нині за день на процедуру приходять від 40 до 60 людей. За словами Валентини Киркиченко, торік у листопаді охочих було в десять разів більше:
"Ішли сотнями. 500-600 людей приходило, а у грудні близько 400-500".
Трохи краща статистика у пункті вакцинації, що в ТРЦ "Любава", розповів лікар-інфекціоніст Євген Іванченко. Там імунізують за день 60-80 людей.
"За останній тиждень скоротилася кількість щеплень перш за все, це через поширення штаму Омікрон. Думаю, люди із задоволенням ішли, але зараз багато хворіє", — пояснив лікар.
Введення бустеру, розповів, уважно контролюють. Від другого щеплення має минути не менше шести місяців.
"Приходять пацієнти, які хочуть зробити щеплення раніше. Але ми пояснюємо їм вимоги", — зазначив Євген Іванченко.
Що відомо
- Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої"На "помаранчевому" рівні епіднебезпеки громадські заклади харчування та розважальні заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має ПЛР-тесту чи "зеленого" ковідного сертифікату (з двома дозами щеплення).Якщо вказані документи є у персоналу та відвідувачів - обмеження не застосовуються. Водночас місцева влада може встановити додаткові обмеження. зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.
- У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.
- В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.
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