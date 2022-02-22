На Черкащині скоротилась кількість щеплень проти COVID-19. Чому так сталось

Кількість щеплень проти коронавірусу за добу в Черкасах суттєво скоротилася, розповіла Суспільному сімейна лікарка Валентина Киркиченко. За її словами, в листопаді за день вакцинували 500-600 людей, в лютому – 50-60.

За словами сімейної лікарки Валентини Киркиченко, яка вакцинує в Центрі підвищення кваліфікації, черкасці йдуть отримувати другу та бустерну дозу. Втім є й такі, які отримують першу.

Другу дозу Pfizer отримав Руслан Блінов. Чи робити щеплення проти коронавірусу, чоловік довго вагався. У січні зробив першу дозу.

"Абсолютно чудово. Ніяких наслідків не було. Трішки поболювало плече. Не було ні температури, нічого такого. Є надія на те, що якщо буде захворювання коронавірусом, то буде полегшене сприйняття організму, у легкій формі просто", — сказав Руслан Блінов.

Суспільне Черкаси Валентина Киркиченко та Руслан Блінов

Володимиру Коновалову вкололи бустерну дозу вакциною Moderna. Чоловік імунізується, бо по роботі, за його словами, часто спілкується з людьми:

"Це моє власне рішення й багато спілкування з людьми. Тому треба захиститися".

Чоловік пояснив, що заявку на отримання коштів за вакцинацію не подавав.

У пункті щеплення, що у Центрі підвищення кваліфікації, раніше працювала бригада із п'яти-семи медиків, зараз же лишили двоє, розповіла лікарка Валентина Киркиченко.

"Зараз працюємо удвох: лікар і медсестра. Людей звичайно менше нині, бо основна частина населення вже вакцинована. В основному люди йдуть щепитися на другу дозу і бустерну дозу. Є поодинокі випадки, що люди приходять і щепляться першою дозою", — пояснила лікарка.

Суспільне Черкаси

Нині за день на процедуру приходять від 40 до 60 людей. За словами Валентини Киркиченко, торік у листопаді охочих було в десять разів більше:

"Ішли сотнями. 500-600 людей приходило, а у грудні близько 400-500".

Трохи краща статистика у пункті вакцинації, що в ТРЦ "Любава", розповів лікар-інфекціоніст Євген Іванченко. Там імунізують за день 60-80 людей.

"За останній тиждень скоротилася кількість щеплень перш за все, це через поширення штаму Омікрон. Думаю, люди із задоволенням ішли, але зараз багато хворіє", — пояснив лікар.

Введення бустеру, розповів, уважно контролюють. Від другого щеплення має минути не менше шести місяців.

"Приходять пацієнти, які хочуть зробити щеплення раніше. Але ми пояснюємо їм вимоги", — зазначив Євген Іванченко.

Суспільне Черкаси

Що відомо

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар. У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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