1 490 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

21 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1490 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 24 440 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 21 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 988 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2507 (+23);

Гадяцький – 2195 (+14);

Гадяч – 3304 (+30);

Глобинський – 3840 (+63);

Горішні Плавні – 9717 (+110);

Гребінківський – 1956 (+10);

Диканський – 2272 (+9);

Зіньківський – 3675 (+14);

Карлівський – 3601 (+38);

Кобеляцький – 3252 (+28);

Козельщинський – 2227 (+36);

Котелевський – 2599 (+20);

Кременчук – 22665 (+122);

Кременчуцький – 3289 (+22);

Лохвицький – 4352 (+28);

Лубенський – 2106 (+24);

Лубни – 7377 (+155);

Миргород – 5635 (+50);

Миргородський – 2386 (+18);

Новосанжарський – 2492 (+18);

Оржицький – 1620 (+26);

Пирятинський – 2962 (+31);

Полтава – 57790 (+422);

Полтавський – 8824 (+43);

Решетилівський – 2423 (+40);

Семенівський – 1791 (+20);

Хорольський – 3108 (+28);

Чорнухинський – 745 (+13);

Шишацький – 2449 (+35).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 176 617 людини. Одужали за увесь час 151 717 людей, а летальних випадків — 4160 (16 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 20 740 жителів регіону.

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