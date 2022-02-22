1 490 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

21 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1490 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 24 440 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 21 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 988 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2507 (+23);
- Гадяцький – 2195 (+14);
- Гадяч – 3304 (+30);
- Глобинський – 3840 (+63);
- Горішні Плавні – 9717 (+110);
- Гребінківський – 1956 (+10);
- Диканський – 2272 (+9);
- Зіньківський – 3675 (+14);
- Карлівський – 3601 (+38);
- Кобеляцький – 3252 (+28);
- Козельщинський – 2227 (+36);
- Котелевський – 2599 (+20);
- Кременчук – 22665 (+122);
- Кременчуцький – 3289 (+22);
- Лохвицький – 4352 (+28);
- Лубенський – 2106 (+24);
- Лубни – 7377 (+155);
- Миргород – 5635 (+50);
- Миргородський – 2386 (+18);
- Новосанжарський – 2492 (+18);
- Оржицький – 1620 (+26);
- Пирятинський – 2962 (+31);
- Полтава – 57790 (+422);
- Полтавський – 8824 (+43);
- Решетилівський – 2423 (+40);
- Семенівський – 1791 (+20);
- Хорольський – 3108 (+28);
- Чорнухинський – 745 (+13);
- Шишацький – 2449 (+35).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 176 617 людини. Одужали за увесь час 151 717 людей, а летальних випадків — 4160 (16 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 20 740 жителів регіону.