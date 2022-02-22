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1 490 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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1 490 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Аріна Кот
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1 490 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: google.com

21 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1490 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 24 440 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 21 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 988 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2507 (+23);
  • Гадяцький – 2195 (+14);
  • Гадяч – 3304 (+30);
  • Глобинський – 3840 (+63);
  • Горішні Плавні – 9717 (+110);
  • Гребінківський – 1956 (+10);
  • Диканський – 2272 (+9);
  • Зіньківський – 3675 (+14);
  • Карлівський – 3601 (+38);
  • Кобеляцький – 3252 (+28);
  • Козельщинський – 2227 (+36);
  • Котелевський – 2599 (+20);
  • Кременчук – 22665 (+122);
  • Кременчуцький – 3289 (+22);
  • Лохвицький – 4352 (+28);
  • Лубенський – 2106 (+24);
  • Лубни – 7377 (+155);
  • Миргород – 5635 (+50);
  • Миргородський – 2386 (+18);
  • Новосанжарський – 2492 (+18);
  • Оржицький – 1620 (+26);
  • Пирятинський – 2962 (+31);
  • Полтава – 57790 (+422);
  • Полтавський – 8824 (+43);
  • Решетилівський – 2423 (+40);
  • Семенівський – 1791 (+20);
  • Хорольський – 3108 (+28);
  • Чорнухинський – 745 (+13);
  • Шишацький – 2449 (+35).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 176 617 людини. Одужали за увесь час 151 717 людей, а летальних випадків — 4160 (16 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 20 740 жителів регіону.

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