На Херсонщині за добу зафіксували 765 випадків захворювання на COVID-19

У Херсонській області за минулу добу, 21 лютого, діагностували 765 нових випадків захворювання на коронавірус. Це майже на 200 випадків більше ніж попередньої доби. Одужали 330 хворих на COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації на сторінці у Facebook.

Найбільше випадків виявили у Херсонському районі - 526. Ще 78 - у Скадовському, 72 - У Бериславському, 70 - Каховському і 19 - Генічеському районі.

Стан усіх хворих задовільний. 708 людей перебувають на самоізоляції. До медичних закладів госпіталізували 57 хворих.

За даними облдержадміністрації, 21 лютого померли шестеро людей.

Що відомо:

З початку пандемії, станом на 22 лютого, в Херсонській області виявили 105 983 лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус.

За добу, 20 лютого, в Херсонській області зафіксували 581 випадок захворювання на COVID-19. Серед них 61 дитина та 21 медичний працівник.

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