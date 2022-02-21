COVID-19: на Херсонщині за добу виявили 581 випадок захворювання

За добу, 20 лютого, в Херсонській області зафіксували 581 випадок захворювання на COVID-19. Серед них 61 дитина та 21 медичний працівник.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Нові випадки коронавірусу діагностували у 340 жителів з Херсонського району, 94 людей зі Скадовського, 77 - у Генічеському, 53 випадки в Бериславському та 17 - у Каховському районах.

Стан хворих задовільний, 553 людини перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 28 жителів області.

Померли двоє людей, одужали 138 жителів області.

Наразі в області 105 218 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу, 19 лютого, в Херсонській області діагностували 868 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 108 людей.

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