Міністерство інфраструктури України працює над виготовленням проєкту реконструкції злітно-посадкової смуги Івано-Франківського аеропорту. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив народний депутат України від округу № 84 Ігор Фріс.

"Міноборони здійснило комплекс заходів щодо врегулювання питань, пов’язаних із земельною ділянкою під злітною смугою Івано-Франківського аеропорту, а Мінінфраструктури розпочало процедурні питання виготовлення проєкту реконструкції злітно-посадкової смуги в Івано-Франківську", — йдеться у дописі.

Що відомо

2 серпня 2019 року Володимир Зеленський з робочим візитом прибув на Прикарпаття. Під час поїздки він пообіцяв за півтора року оновити нову злітну смугу та термінал в Івано-Франківському аеропорту.

2 лютого 2021 року іванофранківці зібралися біля летовища, щоб нагадати президенту Зеленському про його обіцянку.

23 грудня на сесії міськради депутати Івано-Франківської міської ради підтримали звернення, у якому просять президента Володимира Зеленського взяти на особистий контроль питання реконструкції Івано-Франківського аеропорту.

16 лютого 2022 року міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів Суспільному, що міська рада хоче взяти кредит у Європейському банку реконструкції та розвитку на побудову нового терміналу Івано-Франківського аеропорту.

21 лютого 2022 року в екстреному відеозверненні Президент Російської Федерації Володимир Путін сказав, що аеродром в Івано-Франківську вже модернізували американці.

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